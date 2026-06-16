Лещ укусил женщину в воде во время отдыха в Европе

16 июня 2026, 21:05

Лещ укусил берлинскую туристку на Майорке в Испании

Фото: istockphoto/Susan Eden

На популярном курортном острове Майорка зафиксировали очередной случай агрессивного поведения морских обитателей. Жертвой укуса стала 28-летняя путешественница из Берлина, отдыхавшая на пляже Кала-Майор, сообщает Bild.de.