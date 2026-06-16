Лещ укусил женщину в воде во время отдыха в Европе
На популярном курортном острове Майорка зафиксировали очередной случай агрессивного поведения морских обитателей. Жертвой укуса стала 28-летняя путешественница из Берлина, отдыхавшая на пляже Кала-Майор, сообщает Bild.de.
Инцидент произошёл, когда девушка зашла в воду по колено. Внезапно она ощутила резкую боль в правой икре — кто-то сильно укусил её за ногу. Кровотечения не было, однако от неожиданности и болевого шока туристка испытала сильный испуг. По её словам, она даже не подозревала, что в прибрежных водах Майорки водятся рыбы, способные нападать на человека.
Как выяснилось, это далеко не единичный случай. Местные власти и спасатели отмечают, что подобные атаки происходят регулярно, особенно в разгар купального сезона, когда пляжи переполнены отдыхающими. Только прошлым летом за один день зарегистрировали до 15 таких нападений.
Морской биолог Сильвия Гарсия пояснила, что за укусами, скорее всего, стоят морские лещи — небольшие, но обладающие мощными челюстями и острыми зубами рыбы. Особую опасность представляют полупрозрачные мальки, которых практически не видно в воде, однако и взрослые особи нередко нападают: их укусы более болезненны и часто оставляют кровоточащие раны.
Специалисты связывают участившиеся случаи с несколькими факторами. Во-первых, повышение температуры воды ускоряет обмен веществ у рыб, делая их более активными и голодными. Во-вторых, рыбы уже привыкли к присутствию людей и нередко принимают за пищу ороговевшие участки кожи на пятках или свежие царапины. Атаки, как правило, происходят на мелководье, у самой линии прибоя.
Аналогичные инциденты ранее фиксировались и на других пляжах южного побережья острова — в частности, в Са-Рапите, С'Эстанйоле, Кала-Пи и Кала-д'Оре. Туристам рекомендуют быть внимательными при заходе в воду и не игнорировать предупреждения спасателей.
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