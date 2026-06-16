Люди разозились на туристку в Венеции из-за одного действия

16 июня 2026, 14:26

На развеявшую прах родственника над каналом в Венеции туристку разозлились люди

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

В Венеции разразился скандал после того, как женщина, предположительно, развеяла человеческий прах прямо с борта вапоретто — общественного водного автобуса, следующего по городским каналам. Инцидент, зафиксированный на видео и опубликованный в соцсетях, вызвал возмущение у очевидцев, информирует Daily Mail.