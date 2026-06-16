Люди разозились на туристку в Венеции из-за одного действия
В Венеции разразился скандал после того, как женщина, предположительно, развеяла человеческий прах прямо с борта вапоретто — общественного водного автобуса, следующего по городским каналам. Инцидент, зафиксированный на видео и опубликованный в соцсетях, вызвал возмущение у очевидцев, информирует Daily Mail.
На кадрах видно, как пассажирка открывает пакет и высыпает его содержимое в воду недалеко от острова Сан-Джорджо-Маджоре. Однако официальные власти пока не подтвердили, что речь идет именно о прахе человека.
По факту случившегося началась проверка. Согласно нормам региона Венето, развеивание праха допускается только в строго установленных местах: мемориальных зонах кладбищ, отдельных частных участках с согласия владельца, а также в некоторых акваториях Адриатического моря и Венецианской лагуны. При этом любая церемония требует предварительного согласования.
Бассейн Святого Марка, где предположительно произошло нарушение, в число разрешенных локаций не входит. Если расследование подтвердит факт развеивания праха в запретной зоне, туристке грозит крупный штраф.
Читайте также: