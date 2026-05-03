DHA: На туристку упал светофор в Стамбуле, она погибла
В Стамбуле трагически погибла гражданка Египта. По данным агентства DHA, на женщину упал светофор, сбитый автомобилем.
Инцидент произошёл в районе Шишли. Водитель автомобиля потеряла сознание за рулём и врезалась в опору светофора. В результате удара конструкция рухнула на 43-летнюю Асму Салах Хегази, которая пересекала проезжую часть.
Пострадавшую в тяжёлом состоянии с кровоизлиянием в мозг экстренно доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спустя неделю после ДТП женщина скончалась.
Водителя задержанли и отпустили под судебный контроль. Расследование продолжается.
