03 мая 2026, 15:08

DHA: На туристку упал светофор в Стамбуле, она погибла

В Стамбуле трагически погибла гражданка Египта. По данным агентства DHA, на женщину упал светофор, сбитый автомобилем.