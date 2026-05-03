Достижения.рф

На туристку упал светофор

DHA: На туристку упал светофор в Стамбуле, она погибла
Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

В Стамбуле трагически погибла гражданка Египта. По данным агентства DHA, на женщину упал светофор, сбитый автомобилем.



Инцидент произошёл в районе Шишли. Водитель автомобиля потеряла сознание за рулём и врезалась в опору светофора. В результате удара конструкция рухнула на 43-летнюю Асму Салах Хегази, которая пересекала проезжую часть.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии с кровоизлиянием в мозг экстренно доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спустя неделю после ДТП женщина скончалась.

Водителя задержанли и отпустили под судебный контроль. Расследование продолжается.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 1 0 0 0