Подросток-мигрант ворвался с ножом в храм накануне Пасхи и ранил ножом охранника

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В Новосибирске накануне пасхи 16-летний Абдуллох А., вооружённый ножом, напал на храм. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл 3 мая. Подросток в маске ворвался в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая». Когда охранник попытался задержать парня, он достал нож и ударил клинком в голову и ключицу мужчины. Раненому удалось отбиться от подростка и нажать тревожную кнопку.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. Охранника госпитализировали.
Правоохранителям удалось установить личность подростка, после чего дело было передано в Следственный комитет.
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Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. Охранника госпитализировали.
Правоохранителям удалось установить личность подростка, после чего дело было передано в Следственный комитет.
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Анастасия Чинкова