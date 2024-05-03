Лесовоз раздавил шестилетнего ребенка на велосипеде

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Шестилетний мальчик угодил под колеса лесовоза в Башкирии. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
По его словам, несовершеннолетний катался на велосипедах вместе со своими сверстниками. В какой-то момент, шестилетний мальчик залетел под заднее колесо прицепа КАМАЗа, груженого лесом.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На место прибыли экстренные службы.
Прежде сообщалось, что в Южной Корее робот раздавил мужчину, приняв его за картонную коробку. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Обстоятельства произошедшего выясняются. На место прибыли экстренные службы.
Прежде сообщалось, что в Южной Корее робот раздавил мужчину, приняв его за картонную коробку. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова