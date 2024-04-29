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На Шерон Стоун подали в суд из-за прошлогоднего ДТП

People: $35 тысяч потребовали с актрисы Шерон Стоун из-за ДТП
29 апреля 2024, 15:24
Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

На голливудскую актрису Шэрон Стоун подали в суд. Об этом пишет издание People.
Истцом выступила Аманда Годепски. Она обвинила артистку в провоцировании ДТП на автостраде в Лос-Анджелесе. В качестве компенсации пострадавшая требует выплатить 35 тысяч долларов.

Авария случилась в прошлому году. Годепски утверждает, что Стоун превысила скорость и врезалась в её машину. В результате девушка утратила заработную плату и трудоспособность, а также понесла имущественный и общий ущерб.



Днём ранее стало известно о страшном ДТП в Красноярске. 40-летний мужчина вместе с десятилетним ребёнком ехал на мотоцикле по Октябрьскому мосту. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в автомобиль. В результате ребёнку оторвало ногу.

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#компенсация
Раскрыты имена погибших при нападении в КЧР полицейских
29 апреля 2024, 16:21

Фото: iStock/Dzurag

УМВД России по Карачаево-Черкессии раскрыло имена погибших в результате нападения полицейских.
В сообщении говорится, что при выполнении служебного долга погибли замначальника МО МВД РФ «Щучанский» УМВД РФ по Курганской области подполковник внутренней службы Антон Валиков и полицейский (водитель) по обслуживанию следственно-оперативной группы ДЧ ОП №1 УМВД РФ по городу Кургану старшина полиции Андрей Артамонов.

Руководство УМВД по Карачаево-Черкессии выразило соболезнования родным и близким погибших полицейских.

В ночь на 29 апреля группа злоумышленников напала на наряд ДПС в республике. В результате от взрыва брошенной бомбы и огнестрельных ранений погибли двое сотрудников полиции, ещё четверо получили ранения. Пятеро напавших были ликвидированы ответным огнём.

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#нападение
#полицейские
#смерть
#имена
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В Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт от лица ИГИЛ*
29 апреля 2024, 16:09

Фото: iStock/shironosov

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали боевиков, готовивших теракт в Стамбуле. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликия.
Отмечается, что задержанные действовали от лица террористической организации ИГИЛ*.

Ерликия подчеркнул, что сначала удалось выйти на местного жителя, который готовил теракт и проверял химические вещества, используемые при изготовлении бомб.

Во время задержания полицейскими была изъята бомба, которая могла вызвать довольно крупный взрыв.

Затем были задержаны ещё семь его пособников.

Ранее министр приводил данные о задержаниях с 1 июня 2023 года по 22 апреля 2024 года, из которых следует, что за указанный период были задержаны почти три тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ*.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#задержание
#терроризм
#полиция
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Пьяный украинский военный жестоко расправился с подростком в Киеве
Друзья убитого в Киеве подростка поделились подробностями произошедшего
29 апреля 2024, 16:04

Фото: iStock/globalmoments

Украинский военный жестоко расправился с подростком на фуникулере в Киеве. Перед этим он спрашивал, готов ли несовершеннолетний «отдать долг родине». Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».
Подробности трагедии рассказали друзья погибшего подростка Максима. Они поделились, что сотрудник Управления государственной охраны Украины (УДО) с «очень сильным перегаром» в вагоне приставал к людям, в том числе, к самому Максиму с вопросом о том, «готов ли он отдать долг родине».

На это парень ответил, что «готов, когда придет время». В ответ украинский боевик заявил, чтобы тот выходил из вагона, чтобы продемонстрировать, как Максим будет отдавать долг. Когда вагон остановился, украинский военный схватил Максима и кинул со всей силы в стекло, из-за чего тот пробил его головой. Несовершеннолетний не выжил, он порезал горло о разбитое стекло.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Свою вину он не признал.

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#украина
#военные
#подросток
#убийство
#смерть
#дети
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Россиянка поссорилась с сожителем и в отместку укусила его за пенис
Жительница Петербурга в ходе ссоры укусила своего парня за пенис
29 апреля 2024, 14:57

Фото: iStock/monstArrr_

В Санкт-Петербурге девушка в ходе ссоры укусила своего молодого человека за пенис, после чего вызвала полицию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Согласно сообщению, жительница Фрунзенского района обратилась в полицию 27 апреля. Она сообщила о ножевом ранении. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что девушка поссорилась со своим парнем и укусила его за половой орган.

При этом пострадавший молодой человек заявил полицейским, что претензий к обидчице не имеет.

Ранее суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на несовершеннолетнего сына своего сожителя и укусила его в висок. Также известно, что ранее она неоднократно угрожала ребёнку расправой.

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Мужчина столкнул с обрыва автомобиль с женой и двумя детьми
Daily Star: в США мужчина столкнул со скалы машину с женой и двумя детьми
29 апреля 2024, 13:08

Фото: iStock/jackycresteil

В Калифорнии мужчина столкнул с 15-метрового обрыва автомобиль, в котором находились его жена и двое детей. За это его могут отправить на принудительное лечение. Об этом пишет Daily Star.
Согласно сообщению, отец семейства длительное время находился в состоянии депрессии. Его преследовали мысли, что его детям угрожают педофилы, тогда он направил свой автомобиль с обрыва, желая таким образом «обезопасить» семью. При этом все члены семьи остались живы, однако получили различные травмы.

У мужчины вывили тяжелое депрессивное расстройство, отягощенное психозом. Скорее всего его не посадят в тюрьму, а отправят на принудительное лечение.

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#автомобиль
#лечение
#травмы
#семьи
#отец
#мужчины
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Глава КЧР поручил выплатить семьям погибших полицейских по миллиону рублей
29 апреля 2024, 13:08

Фото: iStock/Fascinadora

Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов поручил выплатить семьям погибших при нападении полицейских по одному миллиону рублей. Об этом пресс-служба главы республики сообщила ТАСС.
Отмечается, что Темрезов также подписал указ, согласно которому пострадавшим полицейским будет выплачена материальная помощь в размере 300 тысяч рублей единоразово.

Напомним, что в ночь на 29 апреля на наряд ДПС в Карачаево-Черкессии было совершено нападение. В результате убиты двое полицейских из Курганской области, ранены ещё трое. Ответным огнём пятеро нападавших были ликвидированы.

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#нападение
#полицейские
#выплаты
#помощь
#дпс
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Депардье вызвали на допрос по делу о домогательствах
29 апреля 2024, 12:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Парижский комиссариат полиции вызвал на допрос французского актёра Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Отмечается, что артиста могут заключить под стражу.

Напомним, что две женщины обвинили Депардье в сексуальных домогательствах. Утверждается, что первый инцидент произошёл во время съёмок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году, а второй – в 2021 году на съёмках кинокартины «Зелёные ставни». При этом сам актёр отвергает все эти обвинения.

Ранее против французской звезды уже подавали несколько подобных жалоб. Первая поступила в декабре 2023 года от испанской журналистки Рут Басы. По её словам, артист домогался её в 1995 году, когда она брала у него интервью в Париже для журнала Cinemania.

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#обвинение
#артист
#франция
#инцидент
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Минздрав сообщил о состоянии раненых при нападении в КЧР полицейских
Минздрав: состояние полицейских, раненных при нападении в КЧР, стабильно тяжёлое
29 апреля 2024, 11:48

Фото: iStock/globalmoments

Сотрудники полиции и Росгвардии, раненые при нападении на ДПС ГИБДД в Карачаево-Черкессии, находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом пресс-служба Минздрава республики сообщила ТАСС.
Отмечается, что врачи оценивают состояние пострадавших на стабильно тяжёлое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что в ночь на 29 апреля было совершено нападение на наряд ДПС в Карачаево-Черкессии. В результате нападения были убиты двое прикомандированных сотрудников полиции из Курганской области. Также получили ранения двое карачаево-черкесских сотрудников ДПС ГИБДД, сотрудник Росгвардии и сотрудник полиции УМВД РФ по Курганской области. Ответным огнём были ликвидированы пятеро напавших.

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#минздрав рф
#полицейские
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#нападение
#гибдд
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ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве
29 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала пятерых подозреваемых в поджоге вертолёта К-32 на московском аэродроме в Остафьево. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны четверо молодых людей и 19-летняя девушка. Все они прибыли в Москву из регионов.

Канал приводит список задержанных: 22-летние Булгаков Н. из Новосибирской области, Ямсков Д. из Норильска и Яковец Р. из Ростовской области, 21-летний Хамидуллин С. из Новосибирска и 19-летняя Мочалина А. из Норильска.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 апреля. Неизвестные подожгли стоявший на стоянке пожарный вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

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