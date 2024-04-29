На Шерон Стоун подали в суд из-за прошлогоднего ДТП

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На голливудскую актрису Шэрон Стоун подали в суд. Об этом пишет издание People.
Истцом выступила Аманда Годепски. Она обвинила артистку в провоцировании ДТП на автостраде в Лос-Анджелесе. В качестве компенсации пострадавшая требует выплатить 35 тысяч долларов.
Авария случилась в прошлому году. Годепски утверждает, что Стоун превысила скорость и врезалась в её машину. В результате девушка утратила заработную плату и трудоспособность, а также понесла имущественный и общий ущерб.
Днём ранее стало известно о страшном ДТП в Красноярске. 40-летний мужчина вместе с десятилетним ребёнком ехал на мотоцикле по Октябрьскому мосту. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в автомобиль. В результате ребёнку оторвало ногу.
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Авария случилась в прошлому году. Годепски утверждает, что Стоун превысила скорость и врезалась в её машину. В результате девушка утратила заработную плату и трудоспособность, а также понесла имущественный и общий ущерб.
Днём ранее стало известно о страшном ДТП в Красноярске. 40-летний мужчина вместе с десятилетним ребёнком ехал на мотоцикле по Октябрьскому мосту. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в автомобиль. В результате ребёнку оторвало ногу.
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Анастасия Чинкова