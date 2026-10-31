В Ленобласти загорелся ТЦ, эвакуировали 30 человек
В Ленинградской области горит ТЦ — МЧС
В Ленобласти загорелся торговый центр, расположенный на Александровской улице. Об этом в Макс сообщило региональное управление МЧС РФ.
По данным ведомства, возгорание произошло на втором этаже здания. Из ТЦ эвакуировали 30 человек, в том числе 15 детей. Площадь пожара пока не уточняется.
На месте работают экстренные службы, развёрнут оперативный штаб. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее в «Москва-Сити» прошла эвакуация из-за пожарного датчика. Он активировался из-за скопления строительной пыли.
Читайте также: