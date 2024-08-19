Летчик самолета ВКС РФ избежал столкновения с истребителем коалиции США в Сирии

В Сирии летчик самолета Ан-30 ВКС России избежал столкновения с истребителем-бомбадировщиком F/А-18 коалиции США. Об этом со ссылкой на замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка сообщает РИА Новости. Инцидент, согласно заявлению, произошел 17 августа над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте почти 7 километров.