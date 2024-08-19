Летчик самолета ВКС РФ избежал столкновения с истребителем коалиции США в Сирии

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В Сирии летчик самолета Ан-30 ВКС России избежал столкновения с истребителем-бомбадировщиком F/А-18 коалиции США. Об этом со ссылкой на замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка сообщает РИА Новости. Инцидент, согласно заявлению, произошел 17 августа над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте почти 7 километров.
«…произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — говорится в сообщении.Ранее в небе на востоке Франции столкнулись два французских истребителя Rafalе во время тренировочного полета, сообщил президент Макрон. По его данным, два человека из одного из самолетов погибли.
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