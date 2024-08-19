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Летчик самолета ВКС РФ избежал столкновения с истребителем коалиции США в Сирии

19 августа 2024, 00:05
Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

В Сирии летчик самолета Ан-30 ВКС России избежал столкновения с истребителем-бомбадировщиком F/А-18 коалиции США. Об этом со ссылкой на замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка сообщает РИА Новости. Инцидент, согласно заявлению, произошел 17 августа над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте почти 7 километров.


«…произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — говорится в сообщении.
Ранее в небе на востоке Франции столкнулись два французских истребителя Rafalе во время тренировочного полета, сообщил президент Макрон. По его данным, два человека из одного из самолетов погибли.

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Зеленский и Сырский разошлись во мнении относительно атаки на Курскую область
The Economist: Зеленский и Сырский разошлись в стратегиях атаки на Курск
19 августа 2024, 00:06

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сыский разошлись во мнениях относительно стратегии наступления на Курскую область. The Economist со ссылкой на источники в Генштабе сообщает, что разногласия вызваны осторожным подходом СЫрского, в то время как украинский лидер желает максимальной активизации наступления.
Главком ВСУ сосредоточен на расширении своих флангов, чтобы создать линию обороны в районе российской границы. Один из помощников Сырского рассказал: «Сырский – не дурак, он знает, что рывок вперед поставит под угрозу всю операцию».

По последним данным, от 10 000 до 20 000 украинских военнослужащих стремятся контролировать южный берег реки Сейм к северо-западу от Суджи.

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#александр сырский
#курская область
#россия
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Стали известные детали атаки ВСУ на Россию
The Economist: изначально ВСУ планировали атаку на Брянскую область
19 августа 2024, 00:01

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Прежде чем атаковать Курскую область, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нападение на Брянскую область. Эту подробность раскрыл журнал The Economist, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что украинское военное командование также рассматривало вариант комбинированной атаки на несколько регионов России. Целью нападения было отвлечь внимание России от Донбасса и создать козырь для будущих переговоров.

По данным издания, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держал планы в секрете. Он встречался в узком кругу и тайно беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Утром 6 августа Украина начала масштабное наступление на Курскую область. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Суджа, а затем начали атаку на государственную границу. В результате украинским войскам удалось проникнуть на российскую территорию и захватить ряд населенных пунктов.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#курская область
#брянская область
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#россия
#переговоры
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В Курской области объявлена ракетная опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность
18 августа 2024, 23:33

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Курской области объявлена ракетная угроза. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Он призвал тех, кто находится дома, укрыться в комнате без окон и со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», – порекомендовал он. Спустя пять минут ракетную опасность была отменена.

Утром 6 августа Украина начала масштабное наступление на Курскую область. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Суджа, а затем начали атаку на государственную границу. В результате украинским войскам удалось проникнуть на российскую территорию и захватить ряд населенных пунктов.

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#украина
#всу
#курская область
#ракетная опасность
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FVP-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в Белгородской области
18 августа 2024, 23:26

Фото: istock/NiseriN

Два села в Валуйском городском округе Белгородской области подверглись нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждены дома и легковые автомобили. Пострадавших нет, говорится в сообщении губернатора области Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале.
«В селе Логачевка в результате детонации двух FPV-дронов повреждено одно частное домовладение», – заявил Гладков.

Также в Новопетровке беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывчатку и повредил автомобиль.

Ранее губернатор Белгородской области прокомментировал сложную ситуацию в Шебекино, охарактеризовав ее как сложную.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#губернатор
#дрон
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#взрыв
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Раскрыта причина тревоги в Севастополе
Губернатор Развожаев: ВСУ направили в сторону Севастополя ложные цели
18 августа 2024, 23:14

Фото: iStock/bpawesome

Запуск Вооруженными силами Украины (ВСУ) ложных целей в направлении Крыма стал причиной сигнала тревоги в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что таким образом ВСУ прощупывают оборону полуострова.

«Обращаю внимание: в любом случае не пренебрегайте мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги!» – заявил Развожаев.

16 августа мэр Севастополя сообщил, что отражена атака ВСУ на город. По его словам, разрушения отсутствуют. Позже Министерство обороны уточнило, что у берегов Крыма были нейтрализованы пять дрона и два беспилотных катера.

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#всу
#украина
#севастополь
#воздушная тревога
#губернатор
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Зеленский раскрыл цель Украины в Курской области
18 августа 2024, 23:06

Одной из целей атаки Украины Курской области является создание буферной зоны на территории России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Украинский лидер также призвал западные страны ускорить поставку военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«По поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков», – отметил он.

По словам Зеленского, необходимо обеспечить своевременную логистику, чтобы оружие было доставлено в республику в рамках заявленных пакетов.

«Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции», – сказал в заключение президент Украины.

Ранее президент России Владимир Путин применил термин санитарная или буферная зона при объяснении наступления российских войск в Харьковской области.

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#владимир зеленский
#президент
#украина
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#курская область
#всу
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Глава МАГАТЭ Гросси посетит Курскую АЭС после обстрелов ВСУ
Постпред Ульянов: визит главы МАГАТЭ Гросси на Курскую АЭС ожидается скоро
18 августа 2024, 22:56

Фото: istockphoto/LYagovy

Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС из-за напряженной обстановки ожидается довольно скоро. Об этом сообщил постпред России в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале. Он добавил, что глава организации без промедления ответил на приглашение.
«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны. В последней информационной сводке Агентства подтверждена готовность Р. Гросси нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации. Думается, что с учетом тревожных обстоятельств это может произойти довольно скоро», — написал Ульянов.
Ранее аналитик Борис Марцинкевич заявил, что физическая защита Курской АЭС усилена для борьбы с возможным нападением с воздуха, а возможность боевиков ВСУ самостоятельно дойти до атомной электростанции вызывает большие сомнения.

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#защита
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#всу
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Момент взрыва из-за химического опыта в детском лагере под Тулой попал на видео
18 августа 2024, 22:27

Фото: istockphoto/LYagovy

Момент взрыва в детском лагере в Тульской области, произошедший во время неудачного химического опыта, попал на запись камеры видеонаблюдения. Ее опубликовала областная прокуратура в своем телеграм-канале.
На кадрах видно, как группа детей стоит возле дерева, наблюдая за химическим экспериментом, как неожиданно происходит взрыв. Судя по видео, пламя на мгновение охватывает нескольких детей, после чего подростки начинают разбегаться в разные стороны.
«Прокуратура Тульской области организовала проведение проверки соблюдения здоровых и безопасных условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере в д. Колодезное Ленинского района», — говорится в заявлении надзорного органа.
По данным телеграм-канала «112», все произошло в лагере «Солнечный» в поселке Колодезное, преподавателю оторвало палец, а трое школьников получили ожоги и осколочные ранения.

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#взрыв
#ожоги
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В детском лагере под Тулой три школьника получили ожоги из-за химического опыта
18 августа 2024, 21:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

В детском лагере в Тульской области три школьника получили ожоги и травмы из-за неудачного химического опыта. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Преподавателю оторвало палец, а дети получили ожоги и осколочные ранения, говорится в сообщении.
По данным издания, все произошло в лагере «Солнечный» в поселке Колодезное, когда 23-летний Владимир демонстрировал детям химический опыт, однако при его проведении произошел взрыв.

Отмечается, что все пострадавшие в больнице, по факту случившегося организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в туристическом лагере в США в палатку к 3-летней девочке и набросился на нее. Она получила травмы, но осталась жива, её доставили в больницу. Иных сведений о состоянии здоровья ребенка нет.

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