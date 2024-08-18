Пентагон: погиб летчик из США, член операции против «Исламского государства»*

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Американский летчик, который участвовал в операции против террористической группировки «Исламское государство»*, погиб в четверг, 15 августа, в результате неразглашаемого инцидента, не связанного с боевыми действиями. Об этом сообщается в заявлении Пентагона. Пилоту было 28 лет.
«Министерство обороны сегодня объявило о смерти летчика, который поддерживал операцию «Непоколебимая решимость» <…> Старший сержант Тристен Райт, 28 лет, из Палм-Бэй, Флорида, погиб 15 августа 2024 года в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями, в не разглашаемом месте. Инцидент расследуется», — указано в сообщении.Также отмечается, что летчик был приписан к авиабазе ВВС США в штате Нью-Мексико.
Ранее президент Франции Эммануэль Макро сообщал, что на востоке страны во время тренировочного полета два французских летчика погибли в авиакатастрофе при столкновении истребителей Rafale.
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*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
Данил Пономарев