В Польше упал НЛО: полиция раскрыла детали

22 октября 2026, 14:58

Польская полиция назвала упавший накануне НЛО планером из пенопласта

Фото: istockphoto/Krzysztof12

В Подкарпатском воеводстве Польши объект, принятый накануне за неопознанный летающий аппарат, оказался небольшим беспилотником-планером из пенопласта без вооружения. Об этом сообщила Военная жандармерия страны, передает TVP Rzeszow.





По решению прокурора аппарат изъяли для дальнейших лабораторных исследований. Как уточнил на брифинге представитель окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак, предварительный анализ показывает, что речь идет о дроне с электрическим двигателем, поэтому он не мог преодолеть большое расстояние от места запуска.





«Предварительные действия указывают, что найденный объект — небольшой планер, выполненный из пенопласта, невооруженный, без боевых качеств», — заявил представитель главного командования жандармерии Дарюш Розкош.