В Польше упал НЛО: полиция раскрыла детали
Польская полиция назвала упавший накануне НЛО планером из пенопласта
В Подкарпатском воеводстве Польши объект, принятый накануне за неопознанный летающий аппарат, оказался небольшим беспилотником-планером из пенопласта без вооружения. Об этом сообщила Военная жандармерия страны, передает TVP Rzeszow.
По решению прокурора аппарат изъяли для дальнейших лабораторных исследований. Как уточнил на брифинге представитель окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак, предварительный анализ показывает, что речь идет о дроне с электрическим двигателем, поэтому он не мог преодолеть большое расстояние от места запуска.
«Предварительные действия указывают, что найденный объект — небольшой планер, выполненный из пенопласта, невооруженный, без боевых качеств», — заявил представитель главного командования жандармерии Дарюш Розкош.Местный портал eLubaczow пишет, что на крыше здания на участке видна вмятина, которой, по словам свидетелей, до инцидента не было. Это может означать, что перед падением на землю аппарат ударился о кровлю.
Объект обнаружили в среду на одном из нежилых участков в населенном пункте Любачув, никто не пострадал. Под надзором прокурора военного отдела окружной прокуратуры провели осмотр места падения. Специалисты исключили радиологическую, биологическую и химическую угрозу, а также наличие взрывчатых веществ. Уголовное производство передали в военный отдел прокуратуры в Люблине.