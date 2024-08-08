Летевшего в самолёте мужчину-трансгендера заподозрили в торговле детьми

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Мужчину-трансгендера, летевшего в самолёте с дочерью, заподозрили в торговле детьми. Об этом сообщил он сообщил публикации на форуме Reddit.
Он рассказал, что летел с дочерью из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. По прилёте пассажиров долгое время не выпускали из самолёта, поскольку авиагавань была слишком загружена. Однако вскоре на борт поднялся полицейский, который подошёл к нему и попросил пройти в хвостовую часть самолёта.
Но вместо того, чтобы проследовать за мужчиной-трансгендером, правоохранитель обратился к его девятилетней дочери и спросил, кем ей приходится этот человек. После этого полицейский объяснил, что поступил сигнал о возможной торговле детьми, и его смутило несоответствие фамилии мужчины-трансгендера и девочки.
После этого полицейский попросил доказать, что ранее он являлся биологической матерью ребёнка. Убедившись в этом, сотрудник полиции извинился и покинул борт. Авиакомпания и члены экипажа не извинились за этот инцидент.
Тогда мужчина-трансгендер отправил письмо в авиакомпанию с требованием возместить моральный ущерб. Ему предложили 10 тысяч миль на следующие полёты.
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Но вместо того, чтобы проследовать за мужчиной-трансгендером, правоохранитель обратился к его девятилетней дочери и спросил, кем ей приходится этот человек. После этого полицейский объяснил, что поступил сигнал о возможной торговле детьми, и его смутило несоответствие фамилии мужчины-трансгендера и девочки.
После этого полицейский попросил доказать, что ранее он являлся биологической матерью ребёнка. Убедившись в этом, сотрудник полиции извинился и покинул борт. Авиакомпания и члены экипажа не извинились за этот инцидент.
Тогда мужчина-трансгендер отправил письмо в авиакомпанию с требованием возместить моральный ущерб. Ему предложили 10 тысяч миль на следующие полёты.
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Анастасия Чинкова