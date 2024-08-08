Жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру

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Жительница подмосковной деревни Першино взяла в рабство мать с дочерью и отобрала их квартиру. Об этом информирует ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.
С января 2021 по август 2023 года две женщины (мать и дочь) проживали в доме у своих знакомых, который расположен в д. Першино Раменского городского округа. По некоторым обстоятельствам они не могли продолжать жить в собственной квартире в столице.
Собственница частного дома принуждала женщин работать безвозмездно на ферме и запрещала им покидать место проживания, создавая особые условия. В 2022 году она воспользовалась тяжелым жизненным положением потерпевших и обманом заставила их оформить квартиру в её собственность. Она пообещала выплатить им денежные средства, однако обманула.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Собственница частного дома принуждала женщин работать безвозмездно на ферме и запрещала им покидать место проживания, создавая особые условия. В 2022 году она воспользовалась тяжелым жизненным положением потерпевших и обманом заставила их оформить квартиру в её собственность. Она пообещала выплатить им денежные средства, однако обманула.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Дарья Осипова