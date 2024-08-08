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Жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру

08 августа 2024, 15:32
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Жительница подмосковной деревни Першино взяла в рабство мать с дочерью и отобрала их квартиру. Об этом информирует ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.
С января 2021 по август 2023 года две женщины (мать и дочь) проживали в доме у своих знакомых, который расположен в д. Першино Раменского городского округа. По некоторым обстоятельствам они не могли продолжать жить в собственной квартире в столице.

Собственница частного дома принуждала женщин работать безвозмездно на ферме и запрещала им покидать место проживания, создавая особые условия. В 2022 году она воспользовалась тяжелым жизненным положением потерпевших и обманом заставила их оформить квартиру в её собственность. Она пообещала выплатить им денежные средства, однако обманула.



Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#собственность
#дома
Автобус влетел в эвакуатор и перевернулся: В ДТП в Турции пострадали российские туристы
Muğla Gazetesi: 13 туристов из России и Казахстана пострадали в ДТП в Турции
08 августа 2024, 15:08

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В турецкой провинции Мугла пострадала группа туристов из России и Казахстана. Об этом информирует местное издание Muğla Gazetesi.
Инцидент произошел на трассе недалеко от города Милас. По предварительным данным, микроавтобус врезался в эвакуатор и перевернулся. В результате ДТП пострадали 13 человек, их госпитализировали в ближайшие больницы. Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Она вместе со своим сожителем сняла с банковской карты молодого человека 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.

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В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери
РЕН ТВ: Москвич переломал ребра и позвоночник матери-пенсионерке
08 августа 2024, 14:53

Фото: iStock/MichikoDesign

В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Об этом пишет «‎РЕН ТВ».
Инцидент произошел 8 августа. Источник «‎РЕН ТВ» сообщил, что женщину госпитализировали с множеством переломов. Собеседник телеканала уточнил, что сын переломал ей несколько позвонков и ребра.

Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал женщину в подвале дома. Скорая помощь доставила её в больницу, где пострадавшей оказали всю необходимую помощь. На данный момент она находится в состоянии средней тяжести.

До этого девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Она вместе со своим сожителем сняла с банковской карты молодого человека 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.

В подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Московского участкового задержали за организацию незаконной миграции
СК: в Москве задержали участкового за организацию незаконной миграции
08 августа 2024, 14:27

Фото: iStock/Dzurag

В Москве задержали пять организаторов незаконной миграции, существовавшего с 2021 года. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в период с июня 2021 года по июнь 2024 года фигуранты в составе группы, действовавшей по предварительному сговору, организовали незаконную миграцию в Москве. Их целью было личное обогащение за счёт полученных от приезжих денег.

В результате полицейскими были задержаны пять человек, в числе которых участковый уполномоченный одного из отделов полиции города. В их квартирах были проведены обыски.

В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинение.

Следователи продолжают устанавливать всех причастных к этому каналу миграции.

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Мужчина облил свою девушку жидкостью для розжига и поджёг в Подмосковье
08 августа 2024, 14:01

Фото: iStock/Fedorovekb

В Подмосковье мужчина облил свою возлюбленную жидкостью для розжига и поджёг, девушка находится в реанимации с ожогами около 40% тела. Об этом пишет Shot.
Согласно данным издания, 36-летний Максим Ионов поссорился со своей сожительницей в квартире в Лосино-Петровском. От злости он облил Наталью жидкостью для розжига и поджег ее. У девушки загорелись волосы, а после пламя охватило ее лицо и тело.

Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее диагностированы ожоги 40% тела, а также есть подозрение на сотрясение и черепно-мозговую травму. Предполагается, что мужчина сначала избил ее, а потом уже решил сжечь.

Преступника задержали. Выяснилось, что он находился под воздействием наркотических веществ.

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В Петербурге мужчина выстрелил в спину девятилетнему ребёнку
08 августа 2024, 13:54

Фото: iStock/nixki

Во дворе дома в Приморском районе Петербурга мужчина выстрелил в спину 9-летнему мальчику из травматического оружия. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у него ссадину в области грудной клетки.

В настоящее время состояние ребенка является удовлетворительным. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в сторону десятилетней девочки на детской площадке в Санкт-Петербурге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Закончил свое мерзкое дело»: 14-летняя школьница рассказала гинекологу о насилии отчима

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#пистолет
#мальчик
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Суд сократил срок пребывания в СИЗО главному кадровику Минобороны
Суд сократил на месяц срок пребывания в СИЗО кадровику Минобороны Кузнецову
08 августа 2024, 13:18

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел жалобу на продление срока ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, который обвиняется в получении особо крупной взятки. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что Кузнецову, который участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, сократили срок ареста на месяц. Ранее срок ареста был продлен до 12 октября текущего года.

Иных подробностей в настоящее время не приводится.

Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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«Закончил свое мерзкое дело»: 14-летняя школьница рассказала гинекологу о насилии отчима
Отчим из Якутии насиловал падчерицу: что известно о трагедии
08 августа 2024, 13:12

Фото: istock /juriskraulis

Уроженка Якутии в возрасте 14-ти лет забеременела от своего отчима. Мужчина насиловал падчерицу и угрожал убить ее мать, если она обо всем расскажет. Когда факты насилия всплыли, родительница обвинила во всем произошедшем собственную дочь. Что на самом деле произошло в якутской семье расскажет редакция «Радио 1».

Девочку из Якутии изнасиловал отчим


Жизнь уроженки Якутии изменилась в тот момент, когда в ее жизни появился отчим. Тогда маленькой Кате было четыре года. Мать полностью обделила вниманием маленькую дочь, а вскоре родила малыша от нового избранника. Когда Катя стала старше ее наделили обязанностями по дому и постоянно просили приглядывать за младшим сыном. Встречаться с подругами или заниматься своими делами девочке было запрещено. За малейшую провинность Катю наказывали, преимущественно отчим.

«Меня перестали замечать, как человека, я стала рабом в прямом смысле! Если после школы иду гулять без спроса, меня били кипятильником, за двойки то же самое. Меня постоянно бил отчим», – рассказывала правоохранителям несовершеннолетняя.

Отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу



Первый раз отчим изнасиловал падчерицу, когда ей было 11 лет. Матери девочки дома не было, она лежала в больнице. Мужчина явился домой пьяным, стал приставать к Кате.

«Он закончил делать это мерзкое свое дело и ушел курить, и тут я поняла, что ужаснее человека в этом мире нет, у меня ужасная истерика, мне больно, одеяло было все в крови. Рассказывать кому-либо он запретил, сказал если я кому-нибудь расскажу он убьет сначала маму, а потом меня», – вспоминала пострадавшая.

Насилие продолжалось до 2014 года. В какой-то момент у девочки прекратилась менструация и мать решила показать ее гинекологу. В ходе осмотра оказалось, что девочка давно живет половой жизнью и беременна. Ребенка сохранить не удалось, так как плод был мертвым. О произошедшем с ней насилии девочка рассказала гинекологу во время осмотра. Отчима вскоре поместили в СИЗО, а девочку направили в медицинский центр для реабилитации.


Мать покрывала мужа-насильника


Позже школьница расскажет, что отчим поднимал руку на мать, постоянно устраивал скандалы, но, несмотря на годы насилия, женщина не хотела ничего менять. В браке с новым супругом она родила еще двоих детей. Когда отчима отправили в СИЗО, его падчерица даже пыталась своими показаниями облегчить приговор, так как он был кормильцем в семье, нужно было растить младших братьев. На допросах отчим признал свою вину полностью и даже попросил у девочки прощения.

Через несколько судебных заседаний отчиму Кати вынесли приговор — 10 лет лишения свободы. По словам Кати, это было специальное учреждение для психбольных. О том, что отчим состоял на учете в психдиспансере стало известно лишь после суда.
Отчим Кати умер через несколько месяцев в СИЗО. Мать девочки во всем обвинила ее.

«Мама мне говорила: „Ты во всем виновата, из-за тебя я осталась одна с 4 детьми, это из-за тебя его убили, давай теперь, обеспечивай моих детей», — вспоминает Катя.

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Известного американского рэпера арестовали после выигрыша в казино
Американского рэпера Nelly арестовали в казино Миссури после выигрыша
08 августа 2024, 12:21

Фото: iStock/nazarovsergey

Американского рэпера Nelly арестовали в казино штата Миссури после выигрыша. Об этом сообщает TMZ.
По словам адвоката артиста Скотта Розенблюма, музыкант сорвал джекпот в казино, после чего находившийся в зале сотрудник правоохранительных органов заинтересовался его документами. Проверка показала, что полицейские имели действующий ордер на арест Nelly из-за отсутствия страховки автомобиля.

Также в вещах исполнителя были найдены наркотические вещества. На сегодняшний день официальное обвинение предъявлено не было. Отмечается, что ранее Nelly уже посещал это казино и не подвергался проверке документов.

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#наркотики
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#мвд
#арест
#обвинение
#музыкант
#полицейские
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Отец похищенной в Москве дагестанки объяснил ее избиение словами «деваться некуда было»
Отец Айшат Магомедововой Гасан объяснил ее избиение необходимостью
08 августа 2024, 11:59

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Отец похищенной в Москве дагестанки Айшат Магомедововой Гасан заявил, что избил дочь, поскольку «другого выбора у него не было». Об этом пишет «Регнум».
По словам Гасана Магомедова, его «довели» до избиения дочери. Свои действия он оправдал словами «в тот момент нам уже деваться некуда было».

Мужчина рассказал, что он вспылил, так как думал, что его дочь попала в плохую компанию. Родители совершеннолетней Айшат Магомедовой приехали за ней из Дагестана и силой увезли домой, после того как девушка съехала от них. Айшат переехала, потому что более не могла терпеть нападки от живших с ней родственниц.

Ранее сообщалось, что 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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