Фото: iStock/Chalabala
План «Ковер» ввели в международном аэропорту «Северный» в Грозном. Там временно ограничены прилеты и вылеты. Об этом сообщает генеральный директор аэропорта Альви Шахгириев, его слова приводит «Интерфакс».
«Аэропорт закрыт по плану "Ковер", не принимаем и не выпускаем (воздушные суда — ИФ)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что план «Ковер» был объявлен в 5:08 по московскому времени.
По словам Шахгириева, задержана часть рейсов.
Накануне, план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников вводили в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также в Калуге. В Росавиации рассказали, что эти меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Читайте также:
В одном из российских регионов аэропорт временно ограничил работу
В калужском аэропорту отменили временные ограничения
Атака БПЛА или птицы: крушение самолета Баку — Грозный, причины, жертвы, кому удалось выжить, видео
Элина Позднякова