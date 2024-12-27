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План «Ковер» ввели в международном аэропорту «Северный» в Грозном

Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

План «Ковер» ввели в международном аэропорту «Северный» в Грозном. Там временно ограничены прилеты и вылеты. Об этом сообщает генеральный директор аэропорта Альви Шахгириев, его слова приводит «Интерфакс».
«Аэропорт закрыт по плану "Ковер", не принимаем и не выпускаем (воздушные суда — ИФ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что план «Ковер» был объявлен в 5:08 по московскому времени.



По словам Шахгириева, задержана часть рейсов.

Накануне, план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников вводили в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также в Калуге. В Росавиации рассказали, что эти меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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В колонии в Саратовской области обнаружили VIP-камеру для чиновника
27 декабря 2024, 11:13

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Саратовской области задержали сотрудника колонии, который обеспечивал VIP-камеру осуждённому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
Отмечается, что был задержал начальник колонии строгого режима №4 в Пугачёве Андрей Косонгов, а VIP-арестантом был бывший глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов.

Выяснилось, что Лобанов находился в помещении, оснащённом современным телевизором и Wi-Fi. Он не работал и ходил в обычной одежде.

Камера с такими условиями была обнаружена в ходе совместного расследования прокуратуры и УФСБ. В отношении начальника колонии возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. Также выяснилось, что Косонгов тратил выделенный колонии бензин на личные цели, поэтому теперь ему придётся ответить ещё и за растрату.

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#колония
#саратовская область
#чиновники
#задержание
#уголовное дело
#суд
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело после жестокого убийства собаки
Два жителя Удмуртии забили вилами и битой собаку соседки за громкий лай
27 декабря 2024, 10:59

Фото: iStock/Alexandrum79

Правоохранительные органы Удмуртии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после инцидента, в котором двое мужчин забили соседскую собаку до смерти за громкий лай. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике в своем Telegram-канале.
Отмечается, что 61-летняя местная жительница обратилась в полицию Воткинска с заявлением, что ее собака была убита. По информации правоохранителей, сотрудники полиции провели опрос местных жителей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, что позволило установить злоумышленников.

Ими оказались 39-летний сосед потерпевшей и его 27-летний родственник. Ночью, воспользовавшись садовыми вилами и бейсбольной битой, они нанесли множественные удары по телу животного, что привело к его смерти. В качестве мотива мужчины указали громкий лай собаки и её беготню по соседним участкам. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#собака
#уголовное дело
#ук
#рф
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«Намаз не прерву»: Охранник не открыл шлагбаум жительнице ЖК
Охранник отказался открыть шлагбаум жительнице ЖК из-за молитвы
27 декабря 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Жительнице жилого комплекса «Гранд Парк» в Сергиевом Посаде охранник не разрешал въехать на территорию. Она возвращалась домой из Красногорска, везя тяжелобольного пассажира после химиотерапии.
При въезде на территорию жилого комплекса женщина обнаружила, что шлагбаум отключен, сообщает телеграм-канал Readovka. Выждав некоторое время, она заглянула в будку охранника, где увидела сотрудника, отвечающего за контроль въезда, совершающего намаз. Женщина обратилась с просьбой открыть шлагбаум, на что получила категорический отказ.

«Хоть куда хотите идите — я свой намаз не прерву», — сказал охранник.

После того, как жительница начала снимать его на видео, он согласился пропустить машину. Женщина обратилась с жалобой к руководству жилого комплекса.

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#женщина
#видео
#контроль
#охрана
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В Москве задержали 17 человек, заработавших 10 млрд руб на нелегальных играх
27 декабря 2024, 10:18

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранительные органы привлекли к ответственности 17 человек, заработавших более 10 млрд рублей на организации нелегальных азартных игр. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и УВД по ЮВАО ГУ МВД РФ по городу Москве выявили противоправную деятельность и задержали подозреваемых в её осуществлении.

В результате 17 злоумышленников, за несколько лет заработавших незаконным путём свыше 10 млрд рублей, были привлечены к ответственности по статье УК РФ о незаконной организации и проведении азартных игр. Одного фигуранта дела заключили под стражу, а остальные 16 задержанных находятся под подпиской о невыезде.

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#мвд
#задержание
#азартные игры
#деньги
#уголовное дело
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Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье
27 декабря 2024, 10:11

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В городском округе Серпухов Московской области произошел трагический инцидент: 20-летний мигрант, приехавший в Россию на заработки в феврале 2024 года, изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. По информации РЕН ТВ, преступление было совершено в начале октября 2024 года, когда мужчина остался наедине с девочкой.
Отмечается, что подозреваемый прижал девочку к себе, закрыв ей лицо подушкой. Потерпевшая учится в шестом классе местной средней школы.

Мать девочки обратилась в полицию, в результате чего был задержан подозреваемый. Следственные органы уже начали процесс расследования, мужчине грозит уголовное преследование с реальным сроком лишения свободы после установления всех обстоятельств дела.

Ранее в городе Туймазы в Республике Башкортостан сотрудники правоохранительных органов задержали депутата местного Совета Андрея Михеева. Он подозревается в домогательствах к несовершеннолетней.

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#убийство
#сотрудники
#изнасилование
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Смертельное ДТП в Крыму: водитель автомобиля «‎ВАЗ» влетел в прицеп грузовика
В Крыму легковушка влетела в прицеп грузовика, два человека погибли
27 декабря 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

26 декабря 2024 года в 20:37 на автодороге «Таврида – Джанкой – Красноперекопск», вблизи города Джанкой, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом информирует Госавтоинспекция Крыма в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ», движущийся со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, не смог обеспечить безопасный интервал при встречном разъезде с грузовым автомобилем «Volvo FH12» с прицепом. В результате столкновения с прицепом грузовика водитель и его 36-летний пассажир получили смертельные травмы.

Кроме того, три пассажира автомобиля «ВАЗ», среди которых находился один несовершеннолетний, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Джанкойский». В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств ДТП.

Ранее в Подмосковье сотрудники ГАИ помогли беременной женщине добраться до роддома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крым
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Тренера-депутата в Башкирии задержали за домогательства к ученице
27 декабря 2024, 09:21

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

В городе Туймазы в Республике Башкортостан сотрудники правоохранительных органов задержали депутата местного Совета. Он подозревается в домогательствах к несовершеннолетней.
Народный избранник профессионально занимается боевыми единоборствами, сообщает телеграм-канал Mash Batash. У него есть собственная академия «Самурай», где он ведёт занятия в качестве тренера. Вот в отношении одной из своих учениц депутат-каратист и применил, по предварительным данным, приёмы, не имеющие никакого отношения к спортивной борьбе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказал судебно-психиатрический эксперт Денис Варваркин, педофилы довольно часто выбирают себе профессии, где работа связана с детьми, им с ними интересно. По его словам, люди, имеющие нездоровое сексуальное влечение, предпочитают работать в школах, детских лагерях и спортивных секциях.

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#работа
#уголовное отношения
#профессии
#депутат
#люди
#башкирия
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Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево
27 декабря 2024, 08:31

Фото: iStock/Sitikka

Рейс, направлявшийся из Красноярска в аэропорт Казани, был вынужден перенаправиться на запасной аэродром Бегишево по решению командира самолёта. Об этом информирует РИА Новости.
Это связано с временными ограничениями, введёнными Росавиацией на работу аэропорта Казани, который в настоящее время не принимает и не отправляет авиарейсы.

Согласно информации из онлайн-табло аэропорта, задержаны вылеты авиарейсов в Стамбул и Москву, а также перенесено время 12 других рейсов. Пассажиры, находящиеся в аэропорту, получают необходимую помощь от представителей авиакомпаний и работников аэропорта. Для удобства пассажиров с детьми в аэропорту функционируют комнаты матери и ребёнка.

Ранее представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пассажиры
#ограничения
#авиарейсы
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В одном из российских регионов аэропорт временно ограничил работу
В Сочи введены временные ограничения на работу аэропорта
27 декабря 2024, 07:46

Фото: istockphoto /Diy1

Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов воздушные суда временно не принимаются и не отправляются из воздушной гавани.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта активно работают над обеспечением безопасности полетов, что является главным приоритетом в текущей ситуации. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр», предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Задержано несколько рейсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#шереметьево
#домодедово
#внуково
#ограничения
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