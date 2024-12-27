В одном из российских регионов аэропорт временно ограничил работу

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Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов воздушные суда временно не принимаются и не отправляются из воздушной гавани.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта активно работают над обеспечением безопасности полетов, что является главным приоритетом в текущей ситуации. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр», предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Задержано несколько рейсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта активно работают над обеспечением безопасности полетов, что является главным приоритетом в текущей ситуации. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр», предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Задержано несколько рейсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова