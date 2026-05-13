В США педагогу грозит до 30 лет тюрьмы за интимную связь с учеником
37‑летнему преподавателю из Флориды Хизер Мэшберн‑Смит грозит до 30 лет тюремного заключения за сексуальную связь с 17‑летним учеником. Об этом пишет New York Post.
Согласно материалам дела, интимные встречи между женщиной и подростком состоялись как минимум дважды. Оба половых акта, как утверждает автор материала, прошли прямо в школьном кабинете.
История началась с переписки в мессенджере, когда школьник сделал преподавательнице комплимент, назвав ее привлекательной. В ходе диалога женщина делилась проблемами в семейной жизни и даже заявляла, что уйдет от мужа, когда ученику исполнится 18 лет.
Позже подросток заблокировал аккаунт учительницы, но она продолжила попытки связаться с ним через другие социальные сети. В ходе следствия Мэшберн‑Смит подтвердила, что знала реальный возраст юноши, объяснив свое поведение тем, что «рядом с ним чувствовала себя желанной». В настоящее время женщину отстранили от преподавательской деятельности.
