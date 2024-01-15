Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске

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Самолет Bombardier авиакомпании «Ямал», перевозивший 44 пассажира на рейсе из Горно-Алтайска в Салехард, был вынужден совершить посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
Инцидент произошел около 23:30 местного времени 14 января. Воздушное судно, модель Bombardier CRJ200LR, пришлось совершить аварийную посадку в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) из-за выявленной технической проблемы.
На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. После инцидента самолет отстранен от эксплуатации до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства произошедшего.
Новосибирская транспортная прокуратура в настоящее время проводит надзорные мероприятия для защиты прав потребителей авиационных услуг.
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На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. После инцидента самолет отстранен от эксплуатации до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства произошедшего.
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Артем Кузьмин