Летевший из Колумбии в США самолет подал сигнал тревоги при заходе на посадку

14 ноября 2026, 02:32

Фото: iStock/Dushlik

Самолет Boeing 747, следовавший из Колумбии в США, подал сигнал тревоги на борту при заходе на посадку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.