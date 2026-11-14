Летевший из Колумбии в США самолет подал сигнал тревоги при заходе на посадку
Самолет Boeing 747, следовавший из Колумбии в США, подал сигнал тревоги на борту при заходе на посадку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Отмечается, что тревогу объявили на высоте около 2,1 км, когда воздушное судно, вылетевшее из Боготы, находилось над побережьем Атлантики. Причина подачи сигнала не уточняется, однако известно, что посадка транспортного самолёта в аэропорту Майами прошла штатно.
Напомним, что ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостанавливало вылеты из всех аэропортов страны из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров. Подчеркивалось, что ограничение ввели в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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