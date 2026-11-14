В Домодедово возбудили уголовное дело после гибели мальчика при пожаре в частном доме
В Домодедово возбудили уголовное дело после гибели мальчика при пожаре в садовом доме. Об этом сообщают Telegram-каналы «СК Подмосковья» и «Прокуратура Московской области».
Напомним, что пожар произошёл днём 13 ноября 2026 года в СНТ «Пеленг-Борисово». К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение здания по всей площади, кровля частного дома прогорела и обрушилась. Внутри находились шесть человек, включая пятерых детей в возрасте от одного года до четырёх лет.
При разборе завалов пожарные обнаружили тело мальчика 2023 года рождения. Остальные несовершеннолетние и одна взрослая женщина выжили — их госпитализировали. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.
Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия и допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств инцидента, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 109 УК РФ.
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