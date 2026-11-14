В Домодедово возбудили уголовное дело после гибели мальчика при пожаре в частном доме

14 ноября 2026, 00:17

Фото: Telegram-канал «МЧС Московской области» @mchs_mo

В Домодедово возбудили уголовное дело после гибели мальчика при пожаре в садовом доме. Об этом сообщают Telegram-каналы «СК Подмосковья» и «Прокуратура Московской области».