Над авиабазой США в Великобритании заметили неизвестные дроны
Неизвестные беспилотники заметили над авиабазой Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии, которую использует Вашингтон. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя ВВС Соединенных Штатов.
Инцидент случился в пятницу вечером. Уточняется, что сотрудники сил безопасности ВВС США оперативно отреагировали на предполагаемую несанкционированную активность дронов. Военнослужащим было предписано «спрятаться в ближайшем укрытии» — никто из них не пострадал. Повреждений авиационной техники и объектов инфраструктуры в результате случившегося также не зафиксировали.
В материале подчеркивается, что американская сторона продолжает тесно взаимодействовать с Британией, чтобы обеспечить безопасность военных и гражданских лиц. Местных жителей призвали сообщать властям о любой подозрительной активности.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 13 на 14 ноября в США приостановили все вылеты из аэропортов страны из-за чрезвычайной ситуации в авиационной системе. Подробности читайте здесь.
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