В США экстренно приостановили вылеты самолётов во всех аэропортах страны

14 ноября 2026, 00:34

SHOT: В США в целях безопасности временно запретили вылеты во всех аэропортах страны

Фото: iStock/XavierMarchant

В США приостановили все вылеты из аэропортов страны из-за чрезвычайной ситуации в авиационной системе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.