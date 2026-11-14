В США экстренно приостановили вылеты самолётов во всех аэропортах страны
В США приостановили все вылеты из аэропортов страны из-за чрезвычайной ситуации в авиационной системе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило общенациональную остановку вылетов — в настоящий момент самолёты обязаны оставаться на земле до дальнейшего уведомления. При этом подчеркивается, что международные рейсы, которые летят в США, будут принимать в индивидуальном порядке.
Официально причины экстренного решения пока не раскрывают. FAA уточняет, что оно было принято в связи с чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности. По информации Telegram-канала Mash, предварительной причиной случившегося стали проблемы с частотами в национальной системе воздушного пространства.
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