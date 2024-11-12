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В аэропорту Гонконга автобус сломал крыло самолёта

Фото: istockphoto/Chalabala

Фото: istockphoto/Chalabala

В аэропорту китайского города Гонконг самолёт задел крыло самолёта Boeing 737 Max, готовившегося к взлёту, и повредил его. В результате рейс был отложен на семь часов.
Подробности происшествия сообщает китайское издание South China Morning Post. Самолёт авиакомпании Shandong Airlines готовился к вылету в город Цзинань. Водитель автобуса, на котором пассажиров привозят к трапу, проявил неосторожность и, сдавая назад, задел правую законцовку крыла.

«Крыло было сломано. Нам пришлось ждать ремонта днем, а починили его только в полночь. Вы бы осмелились сесть в этот самолет?» — написал в соцсетях один из участников рейса.



Уточняется, что из-за поломки вылет рейса был отложен на семь часов. Самолёт вылетел только после тщательной проверки. В авиакомпании сообщили, что в момент столкновения пассажиров на борту не было и никто не пострадал.

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#аэропорт
#автобус
В Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать
12 ноября 2024, 14:31

Фото: istockphoto / globalmoments

В Челябинской области участник специальной военной операции умер после драки. Мужчина почти сутки пролежал без какой-либо помощи, сообщает «74.ру».
В посёлке Полетаево 4 ноября произошла драка между 50-летним Валерием, отцом шестерых детей и участником спецоперации, и его 36-летним знакомым, который и спровоцировал драку и набросился на многодетного отца. Родственники нашли Валерия только через несколько часов. Мужчину сильно избили и оставили одного в заброшенном доме.

В результате бойца госпитализировали, но через пять дней он скончался в больнице.

Мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы решить финансовые вопросы. По возвращении из зоны боевых действ начал злоупотреблять алкоголем.
«Он был очень хорошим человеком, и братом был хорошим, и отцом. А после СВО он просто не справился с собой. Пытались что-то получить от государства как семья участника СВО, но их везде отпинывали. Какой-то круговорот, он начал пить», — рассказала сестра Валерия.
Подозреваемый был задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем за собой смерть. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#военные
#убийство
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Студентов, не вставших на воинский учёт, не пустили в РЭУ им. Плеханова
12 ноября 2024, 14:21

Фото: iStock/IgorTravkin

Студентов, которые не встали на воинский учет, не пустили в РЭУ им. Плеханова. Об этом пишет Shot.
По данным издания, несколько молодых людей не смогли попасть на пары в университет. Их пропуска не сработали, и охрана запрещает им войти внутрь. По словам одного из студентов, у него потребовали принести справку из военкомата в доказательство того, что он состоит на воинском учете. Однако даже после этого молодого человека в здание не пустили.

С такой проблемой 12 ноября столкнулись первокурсники из других регионов, которые еще не успели прикрепиться к военкомату по месту новой регистрации.

Оказалось, что их заранее предупреждали о том, что не пустят на учебу в случае неявки в военный комиссариат.

Сейчас студентам выдали временные пропуска и пустили в учебное заведение, однако им еще предстоит решить вопросы с постановкой на воинский учет.

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#учёт
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#пропуска
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В Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину и откусили ему кусок ноги
В Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину
12 ноября 2024, 14:20

Фото: istockphoto.com/YuriyGreen

В Новосибирске 35-летний мужчина, работающий мусорщиком, стал жертвой нападения тринадцати бродячих собак. Об этом информирует Telegram-канал «‎ SHOT ПРОВЕРКА».
По данным канала, Алексею удалось избежать серьезных травм, однако одна из собак откусила ему кусок кожи на ноге. Инцидент произошел на улице Малыгина, когда мужчина вывозил отходы.

На крики пострадавшего о помощи откликнулся водитель, который смог отогнать агрессивных животных. Алексей был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь: рану обработали и зашили, также были сделаны необходимые уколы.

Жена пострадавшего сообщила, что жители Новосибирска неоднократно жаловались на опасность, связанную с бездомными собаками, но ситуация остается нерешенной. Местные жители требуют расширить сеть приютов для животных и усилить контроль за домашними питомцами. Они предлагают увеличить штрафы за жестокое обращение с животными и их выброс на улицу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#инцидент
#мужчина
#опасность
#собаки
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В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома
12 ноября 2024, 13:56

Фото: istockphoto/vmargineanu

В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу, подрабатывавшую официанткой, нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Ломоносова. Об этом информирует региональный портал Е1.ru.
Отмечается, что спасти жизнь девочке не удалось. По данным портала, мать школьницы узнала о случившемся от соседей. В день трагедии девочка вернулась домой после занятий и заперлась в своей комнате. Она была на хорошем счету у учителей и активно участвовала в волонтерских мероприятиях.

Соседи характеризуют семью как благополучную, девочку воспитывали мать и отчим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов не комментируют ситуацию, однако оперативники уже начали допросы одноклассников несовершеннолетней для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что под Всеволожском в Ленинградской области во время субботника обнаружили тело девушки в спортивной сумке, завёрнутое в леопардовую ткань. Оно пролежало там около года.

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#происшествия
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19-летний парень снял на видео интимную близость с 15-летней школьницей
12 ноября 2024, 13:42

Фото: istockphoto / Ake Ngiamsanguan

В Долгопрудном произошла интимная близость между 19-летним юношей и 15-летней школьницей. Молодой человек буквально заставил девочку пойти на это, сообщает РЕН ТВ.
Кроме того, парень не только принудил подростка к половому акту, но и специально снял порнографический компромат на школьницу. Все отснятые материалы он хранил в своём телефоне.

На сегодняшний день на молодого человека возбуждено уголовное дело. Он частично признал вину.

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#подмосковье
#подросток
#уголовное насилие
#видео
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Экс-замдиректора центра для сирот Беляков изнасиловал двух воспитанников в туалете
В Петербурге экс-замдиректора центра для сирот Белякова задержали за педофилию
12 ноября 2024, 13:40

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

В Петербурге задержали бывшего замдиректора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Германа Белякова по подозрению в изнасиловании воспитанников в туалете и в кабинете центра. Об этом пишет Shot.
По данным издания, 57-летний несколько лет был заместителем директора по воспитательно-реабилитационной работе в Колпино. Выяснилось, что в 2023 году он изнасиловал двух несовершеннолетних воспитанников центра в туалете. Пострадавшие рассказали, что он им угрожал.

Первой жертвой Белякова стал 17-летний подросток-инвалид, его он изнасиловал сначала в туалете, а потом и в кабинете. Вторым пострадавшим ребенком стал 8-летний мальчик. Его педофил также изнасиловал в кабинете.

Когда об этом стало известно, Белякова сразу уволили. Накануне его задержали. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Извращенцу грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.

При этом у Белякова есть жена и дочь.

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#игры
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Родители подшутившей над терактом в «Крокусе» девушки стали фигурантами дела
12 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Akintevs

В отношении родителей одной из глумившихся над терактом в «Крокусе» молодых россиянок возбудили уголовное дело. Накануне их дочь с подругой записали видео у концертного зала, на котором с шутками и прибаутками обещали устроить новый теракт.
Как сообщает РЕН ТВ в своём телеграм-канале, девушка вела антисоциальный образ жизни, употребляла алкоголь и наркотики. Против родителей возбудили уголовное дело по факту невыполнения ими своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Две не слишком умные блогерши выложили в сеть видеозапись, в которой в шутку припугнули новым терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ролик был записан в качестве приветствия подписчикам.

«Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно», — широко улыбаясь говорила одна из девушек, вышагивая по парковке около концертного зала.

Пользователи сети возмутились циничной видеозаписью и осудили её авторов. Ими также заинтересовались правоохранители, которые быстро выяснили, что блогерши прибыли из Владимира. Теперь родители одной из них стали фигурантами уголовного дела.

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#пользователи
#девушка
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Движение по Кодорскому мосту открыто в Абхазии
12 ноября 2024, 13:11

Фото: istockphoto/z1b

Движение по Кодорскому мосту в Абхазии разблокировано силовиками, передает РИА Новости, ссылаясь на начальника Госавтоинспекции по Очамчирскому району Эдуарда Кукуризе.
«Движение через реку Кодор восстановлено. Автомобили двигаются беспрепятственно», — прокомментировал собеседник агентства.
Уточняется, что движение в Сухум перекрыли оппозиционеры. По словам источника журналистов среди абхазской оппозиции, протестующие не смогли приостановить движение во второй раз. Инициативу уже перехватили сотрудники.

Протесты в Сухуме начались на фоне принятия закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Оппозиционеры против межправительственного соглашения «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия», с которым связан закон. По мнению протестующих, речь идет о продаже РФ апартаментов в республике.

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#мир
#абхазия
#новости
#мост
#движение
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Подросток-мигрант ударил с ноги девушку в Свердловской области — видео
12 ноября 2024, 12:53

Фото: istockphoto/vichinterlang

Подросток-мигрант ударил школьницу в Свердловской области, передает телеканал «360».
На кадрах можно увидеть, как юноша бьет ногой в грудь пострадавшей. Кроме того, на записи слышно, как парня подначивала другая девушка.
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, заведут уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене росгвардейцы задержали молодого человека в одном нижнем белье. Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о 23-летнем уроженце Ростовской области. Парень не смог рассказать сотрудникам, где он отдыхал. Задержанный передан правоохранителям для выяснения обстоятельств произошедшего.

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