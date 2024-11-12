В аэропорту Гонконга автобус сломал крыло самолёта

Фото: istockphoto/Chalabala
В аэропорту китайского города Гонконг самолёт задел крыло самолёта Boeing 737 Max, готовившегося к взлёту, и повредил его. В результате рейс был отложен на семь часов.
Подробности происшествия сообщает китайское издание South China Morning Post. Самолёт авиакомпании Shandong Airlines готовился к вылету в город Цзинань. Водитель автобуса, на котором пассажиров привозят к трапу, проявил неосторожность и, сдавая назад, задел правую законцовку крыла.
Уточняется, что из-за поломки вылет рейса был отложен на семь часов. Самолёт вылетел только после тщательной проверки. В авиакомпании сообщили, что в момент столкновения пассажиров на борту не было и никто не пострадал.
Читайте также:
Baza: самолет рейсом Москва — Анталья подал сигнал о неисправностях
Самолёт Boeing провалился в дыру в аэропорту Дохи и попал на видео
112: самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае
«Крыло было сломано. Нам пришлось ждать ремонта днем, а починили его только в полночь. Вы бы осмелились сесть в этот самолет?» — написал в соцсетях один из участников рейса.
Уточняется, что из-за поломки вылет рейса был отложен на семь часов. Самолёт вылетел только после тщательной проверки. В авиакомпании сообщили, что в момент столкновения пассажиров на борту не было и никто не пострадал.
Читайте также:
Baza: самолет рейсом Москва — Анталья подал сигнал о неисправностях
Самолёт Boeing провалился в дыру в аэропорту Дохи и попал на видео
112: самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае
Александр Бойцов