Самолёт Boeing провалился в дыру в аэропорту Дохи и попал на видео

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Пассажирский самолет провалился в дыру на взлётно-посадочной полосе аэропорта столицы Катара Дохи. Инцидент произошёл с авиалайнером Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways.
Видеозапись происшествия опубликовал телеграм-канал AviaNews. На кадрах можно заметить, что колёса правой основной стойки шасси провалились и прочно засели в стоковом люке дренажной системы. Самолёт только выруливал на взлётную площадку, поэтому никто не пострадал. Если бы это случилось, например, во время приземления воздушного судна, последствия могли бы быть трагическими.
Отмечается, что теперь самолёту предстоит как минимум серьёзный технический осмотр. Но скорее всего этим не ограничится, и авиалайнеру потребуется ремонт.
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Александр Бойцов