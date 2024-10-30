Baza: самолет рейсом Москва — Анталья подал сигнал о неисправностях

Фото: istockphoto/umenie
Пассажирский самолет рейсом Москва — Анталья компании «Аэрофлот» подал сигнал о неисправностях, информирует Baza. По предварительным данным, проблема в вентиляционном датчике в кабине пилота. Лайнер планирует аварийное приземление в авиагавани «Шереметьево».
Перед этим журналисты Shot информировали, что экстренную посадку в Хабаровском крае совершил вертолет Ми-8. На борту винтокрылого судна были 22 человека, включая трех членов экипажа.
По предварительным данным, пострадавших нет. Вертолет направлялся в Бриакан, но сесть пришлось в районе Тугура. На место происшествия направили спасательный вертолет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Читайте также:
На Камчатке огонь охватил крышу многоквартирного жилого дома
В свердловском лесу тесть застрелил зятя во время охоты
Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у бойцов СВО
Никита Кротов