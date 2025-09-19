Достижения.рф

Летевший из Пекина в Иркутск самолет вынужденно сел на территории авиазавода

Mash: самолет S7 из Пекина вынужденно сел на авиазаводе в Иркутске из-за тумана
Фото: iStock/rebius

Самолет авиакомпании S7, летевший из Пекина в Иркутск, сел на территории авиазавода из-за густого тумана. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.



Борт должен был приземлиться в воздушной гавани в 8:40 (3:40 мск), однако из-за неблагоприятных погодных условий планы изменились. По данным Flightradar24, лайнер совершил посадку на взлетно-посадочной полосе Иркутского авиационного завода (ИАЗ).

Пассажиры ожидают вылета в пункт назначения. Из-за густого тумана в Иркутске не смогли приземлиться еще четыре воздушных судна.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0