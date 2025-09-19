Летевший из Пекина в Иркутск самолет вынужденно сел на территории авиазавода

19 сентября 2025, 09:14

Mash: самолет S7 из Пекина вынужденно сел на авиазаводе в Иркутске из-за тумана

Фото: iStock/rebius

Самолет авиакомпании S7, летевший из Пекина в Иркутск, сел на территории авиазавода из-за густого тумана. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.