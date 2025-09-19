Настоятеля буддийского храма поймали ночью в келье с любовницей

19 сентября 2025, 05:42

The Thaiger: В Таиланде настоятеля буддийского храма нашли в келье с любовницей

Фото: iStock/ATP-Photographer

В таиландской провинции Каласин местные жители поймали настоятеля буддийского храма в келье с женщиной. Предположительно, она была его любовницей. Об этом сообщает издание The Thaiger.





Вечером 16 сентября прихожане заметили женщину, которая заходит в келью настоятеля, и подняли тревогу. Несколько десятков сельчан собрались у храма, требуя дать им проверить помещение. Они били в барабаны, вели прямые трансляции в соцсетях и вызывали полицию.



Когда полицейские вошли в келью, они обнаружили монаха с 40-летней местной жительницей. Настоятель храма начал оправдываться, утверждая, что она просто принесла ему грибы.



