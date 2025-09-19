Настоятеля буддийского храма поймали ночью в келье с любовницей
В таиландской провинции Каласин местные жители поймали настоятеля буддийского храма в келье с женщиной. Предположительно, она была его любовницей. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Вечером 16 сентября прихожане заметили женщину, которая заходит в келью настоятеля, и подняли тревогу. Несколько десятков сельчан собрались у храма, требуя дать им проверить помещение. Они били в барабаны, вели прямые трансляции в соцсетях и вызывали полицию.
Когда полицейские вошли в келью, они обнаружили монаха с 40-летней местной жительницей. Настоятель храма начал оправдываться, утверждая, что она просто принесла ему грибы.
Однако местные жители не поверили этим объяснениям. Уже более трех лет ходили слухи, что монах скрыто спит с несколькими женщинами.
Правоохранительные органы заявили, что начали расследование инцидента. При этом отмечается, что решение о дисциплинарных мерах в отношении настоятеля храма из Каласин должно принимать духовенство.
