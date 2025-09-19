Патологоанатомов из Владивостока будут судить за надругательство над телом
Патологоанатомов из Владивостока будут судить за надругательство над телом после того, как они вшили в грудь умершего «магический» сверток с различными предметами. Об этом сообщили в пресс-службе судов по региону.
Неизвестный передал уже бывшим сотрудникам городского бюро судебно-медицинской экспертизы мешок, в котором находились три восковые фигуры с прикрепленными к ним фотографиями. В снимки были воткнуты иглы, а руки и ноги фигур обмотаны шнурками и тремя пластинами с иероглифами. Владелец мешка попросил патологоанатомов спрятать сверток в теле умершего, и они согласились, разрезав грудную клетку и поместив туда сверток.
Тайна раскрылась во время процесса бальзамирования. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения), пункт «а» части 2.
