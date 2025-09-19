19 сентября 2025, 08:35

Во Владивостоке судмедэкспертов будут судить за ритуал над покойным

Фото: iStock/artisteer

Патологоанатомов из Владивостока будут судить за надругательство над телом после того, как они вшили в грудь умершего «магический» сверток с различными предметами. Об этом сообщили в пресс-службе судов по региону.