Стало известно, что охранники Лувра были в сговоре с грабителями
Французские правоохранители доказали причастность одного из охранников Лувра к краже драгоценностей из музея. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
Накануне ограбления охранник Лувра, как сообщает издание, предоставил грабителям сведения о системах безопасности музея. Эти записи присутствуют в доказательной базе, однако личности злоумышленников пока не установлены.
Напомним, 19 октября группа из четырех преступников проникла в Лувр с помощью автогидроподъемника. В «Галерее Аполлона» они взломали витрины и украли девять дорогих ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III.
