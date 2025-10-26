Достижения.рф

Стало известно, что охранники Лувра были в сговоре с грабителями

The Telegraph: один из охранников Лувра был в сговоре с грабителями
Фото: iStock/Onnes

Французские правоохранители доказали причастность одного из охранников Лувра к краже драгоценностей из музея. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.



Накануне ограбления охранник Лувра, как сообщает издание, предоставил грабителям сведения о системах безопасности музея. Эти записи присутствуют в доказательной базе, однако личности злоумышленников пока не установлены.

Напомним, 19 октября группа из четырех преступников проникла в Лувр с помощью автогидроподъемника. В «Галерее Аполлона» они взломали витрины и украли девять дорогих ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0