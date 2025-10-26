Стало известно, что охранники Лувра были в сговоре с грабителями

26 октября 2025, 08:19

The Telegraph: один из охранников Лувра был в сговоре с грабителями

Фото: iStock/Onnes

Французские правоохранители доказали причастность одного из охранников Лувра к краже драгоценностей из музея. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.