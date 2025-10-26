В Приамурье десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика
В Приамурье десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика-рефрижератора. Об этом проинформировали в госавтоинспекции региона.
ДТП произошло утром в воскресенье, 26 октября, в Белогорском округе, на 20-м километре дороги «Подъезд к городу Благовещенск».
Изначально сообщалось о четырех пострадавших, но позже их количество возросло. Водителя автобуса госпитализировали, однако спасти его не удалось. Пассажиры транспортного средства и водитель грузовика получили травмы и также были доставлены в больницу.
По информации областной прокуратуры, в момент аварии в автобусе находились 26 человек, включая ребенка. В настоящее время проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
