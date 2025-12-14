Смертельное ДТП в Татарстане: подробности
Два человека погибли, еще 12 получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Татарстане. Об этом 14 декабря сообщил источник РЕН ТВ.
Все произошло на 39-м километре трассы Р-239 «Казань — Оренбург», в районе населенного пункта Нагорное.
Сейчас 12 пострадавших осматривают медики на месте происшествия. Источник также уточнил, что детей среди участников аварии не было.
Ранее сообщалось о ДТП в Подмосковье. Автозак, перевозивший задержанных, столкнулся с грузовым фургоном. По предварительным данным, травмы получили 11 человек, обстоятельства происшествия выясняются.
