Смертельное ДТП в Татарстане: подробности

14 декабря 2025, 15:09

РЕН ТВ: ДТП с автобусом произошло в Татарстане, двое погибли

Фото: istockphoto/conejota

Два человека погибли, еще 12 получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Татарстане. Об этом 14 декабря сообщил источник РЕН ТВ.