Смертельное ДТП в Татарстане: подробности

РЕН ТВ: ДТП с автобусом произошло в Татарстане, двое погибли
Фото: istockphoto/conejota

Два человека погибли, еще 12 получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Татарстане. Об этом 14 декабря сообщил источник РЕН ТВ.



Все произошло на 39-м километре трассы Р-239 «Казань — Оренбург», в районе населенного пункта Нагорное.

Сейчас 12 пострадавших осматривают медики на месте происшествия. Источник также уточнил, что детей среди участников аварии не было.

Ранее сообщалось о ДТП в Подмосковье. Автозак, перевозивший задержанных, столкнулся с грузовым фургоном. По предварительным данным, травмы получили 11 человек, обстоятельства происшествия выясняются.

