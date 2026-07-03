Достижения.рф

Летевший в Москву самолет вернулся в Петербург по одной причине

Летевший в Москву самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего лобового стекла
Фото: istockphoto/ViktorCap

Инцидент с воздушным судном, выполнявшим рейс из Северной столицы в Москву, произошел 2 июля. Об этом пишет 78.ru.



В полете командир экипажа обнаружил, что внешний слой остекления в кабине пилотов покрылся множественными трещинами. Летчик принял решение не рисковать и развернуть лайнер.

Самолет благополучно приземлился в авиагавани вылета. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Для доставки путешественников в столицу оперативно предоставили резервный борт. Происшествие не повлияло на график работы аэропорта.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0