Летевший в Москву самолет вернулся в Петербург по одной причине

03 июля 2026, 20:40

Летевший в Москву самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего лобового стекла

Фото: istockphoto/ViktorCap

Инцидент с воздушным судном, выполнявшим рейс из Северной столицы в Москву, произошел 2 июля. Об этом пишет 78.ru.