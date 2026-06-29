Трое человек успели выпрыгнуть из падающего самолёта во Франции
Во время крушения самолёта на северо-востоке Франции трое человек, находившихся на борту, успели катапультироваться. Об этом сообщает L'Est Républicain.
В результате авиакатастрофы на северо‑востоке Франции погибли 11 человек. Жертвами трагедии стали пять инструкторов, пять учеников и пилот. Состояние выживших уточняется.
На борту находились ученики, медсёстры и другие медработники из Нанси. Для них это должен был стать дебютный прыжок с парашютом.
Ранее назвали предварительную причину крушения самолёта. Согласно полученной информации, он имел техническую неисправность. Прокуратура потребовала начать расследование обстоятельств трагедии.
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