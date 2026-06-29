Летевший в Италию самолет потерпел крушение
У побережья Великобритании потерпел крушение легкомоторный самолет, следовавший из Ирландии в Италию. Об этом пишет местная газета The Sun.
Инцидент произошел 26 июня рядом с островом Кардиган, в северо-западной части от мыса Семакс-Хед. Из-за технической неполадки пилоты подали сигнал бедствия над Ирландским морем и срочно посадили самолет на воду. Позже их заметили с вертолета дрейфующими на крыле воздушного судна и эвакуировали на спасательной шлюпке.
Пилотов госпитализировали в шоковом состоянии. После ночи в больнице их выписали, и они отправились на пароме в Ирландию.
Ранее сообщалось, что при крушении туристического самолета на северо-востоке Франции погибли 11 человек. Борт перевозил людей, планировавших первый прыжок с парашютом.
Читайте также: