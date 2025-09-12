В психиатрической больнице Тамбова произошел пожар
В психиатрической больнице Тамбова произошел пожар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Возгорание началось сегодня около полуночи в палате Тамбовской психиатрической больницы. В результате экстренно эвакуировали около 50 пациентов и сотрудников учреждения.
Пятерых пострадавших с серьезными ожогами госпитализировали в разные медицинские учреждения. Состояние двоих пациентов оценивается как критическое.
На данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего. Среди них не исключается вероятность того, что возгорание могло быть вызвано действиями самих пациентов.
Читайте также: