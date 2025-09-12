12 сентября 2025, 09:17

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Волгограде школьница унизила сверстницу и дала ей пощечину. Об этом пишет портал V1.ru.





В интернете распространились кадры, на которых девочка наносит удары по лицу своей ровеснице, вынуждая ее просить прощения. По информации источника, инцидент произошел между учащимися школы № 64.



Директор учреждения Елена Бунина подтвердила информацию о произошедшем, уточнив, что с нападавшей уже давно существуют проблемы.





«Работаем, пока работаем. Учителям тяжело, и не только учителям», — пояснила она.