В Волгограде школьница унизила сверстницу и дала ей пощечину. Об этом пишет портал V1.ru.
В интернете распространились кадры, на которых девочка наносит удары по лицу своей ровеснице, вынуждая ее просить прощения. По информации источника, инцидент произошел между учащимися школы № 64.
Директор учреждения Елена Бунина подтвердила информацию о произошедшем, уточнив, что с нападавшей уже давно существуют проблемы.
«Работаем, пока работаем. Учителям тяжело, и не только учителям», — пояснила она.
