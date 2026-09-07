Летучая мышь ворвалась в квартиру россиянки и вцепилась ей в руку

07 сентября 2026, 18:21

В Ставрополе летучая мышь укусила женщину в собственной квартире

Фото: Istock/CreativeNature_nl

В Ставрополе летучая мышь залетела в квартиру на 15-м этаже и напала на хозяйку. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл ночью в жилище 39-летней Евгении.