Летучая мышь ворвалась в квартиру россиянки и вцепилась ей в руку
В Ставрополе летучая мышь залетела в квартиру на 15-м этаже и напала на хозяйку. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл ночью в жилище 39-летней Евгении.
Женщина проснулась от шороха и заметила зверька. Мышь проникла в гардеробную, где разбудила кошку, и питомица попыталась поймать непрошеного гостя. Однако из-за включённого света рукокрылая быстро утомилась и присела на хозяйку квартиры.
Евгения взяла её в руки и начала гладить, но млекопитающее не оценило ласки: оно несколько раз укусило женщину за руку, а затем вцепилось в палец и долго не отпускало. Когда мышь разжала челюсти, потерпевшая выпустила зверька на волю. После происшествия гражданка обратилась в травмпункт, где ей сделали семь прививок от бешенства.
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