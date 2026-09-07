«Пролежали 9 дней»: В квартире в Тюмени нашли убитую пару с ножевыми ранениями

07 сентября 2026, 15:39

В тюменской квартире обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями

Фото: Istock/Artem_Furman

В Тюмени в квартире на улице Судостроителей обнаружили тела двух человек с ножевыми ранениями. Как сообщает РЕН ТВ, хозяйка жилья нашла погибших 5 сентября.