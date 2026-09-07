«Пролежали 9 дней»: В квартире в Тюмени нашли убитую пару с ножевыми ранениями
В Тюмени в квартире на улице Судостроителей обнаружили тела двух человек с ножевыми ранениями. Как сообщает РЕН ТВ, хозяйка жилья нашла погибших 5 сентября.
Убитыми оказались 49-летний Михаил Т. и его 44-летняя сожительница Оксана С. Следователи установили, что смерть наступила ещё 27 августа. В тот день пара распивала спиртное вместе с новым знакомым.
В ходе застолья между мужчинами вспыхнула ссора. 64-летний гость схватил нож и нанёс Михаилу несколько ударов, после чего зарезал Оксану, чтобы устранить свидетельницу, и скрылся. Тела погибших пролежали в квартире девять дней.
Правоохранители задержали подозреваемого. Фигурант имеет несколько предыдущих судимостей и не обладает постоянным жильём. На допросе он полностью признал вину. Суд поместил его под стражу в СИЗО.
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