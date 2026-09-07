Суд в Москве оштрафовал трёх граждан за фотосессии со львами
Столичный суд оштрафовал трёх граждан за организацию фотосессий с участием львов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Уголовное дело касалось опасных съёмок с хищниками, которые входили в список охраняемых видов СИТЕС. В ходе проверки животных изъяли и передали в зоопарк. Отмечается, что участники подобных незаконных мероприятий подвергали себя риску.
Суд признал фигурантов виновными по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и назначил каждому штраф в размере от 200 до 350 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу. В прокуратуре уточнили, что изъятых хищников сейчас содержат в Пермском зоопарке, где им обеспечивают необходимый уход.
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