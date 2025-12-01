Лев Лещенко предложил учить школьников истории через песни
В школьную программу могут войти песни, которые стали важной частью истории страны. Такое мнение высказал народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с корреспондентом ТАСС.
Артист предложил изучать в школе событийные композиции. К ним он отнёс фронтовые песни, произведения о трудовых достижениях, а также музыку, которая отражает ключевые моменты в жизни страны.
Лещенко упомянул в качестве примеров полёт Юрия Гагарина, строительство электростанций, Байкало-Амурской магистрали и завода «Атоммаш». По его мнению, в программу стоит включить песни о вечных ценностях — о человеческой жизни, достоинстве и любви.
Певец уточнил, что сам бы добавил в школьный курс такие произведения, как «Я люблю тебя, жизнь», «День Победы», а также композиции на стихи Роберта Рождественского, Булата Окуджавы и Евгения Евтушенко.
Читайте также: