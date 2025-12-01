Лев Лещенко предложил учить школьников истории через песни

01 декабря 2025, 18:46

Певец Лещенко заявил, что фронтовые песни стоит добавить в школьную программу

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

В школьную программу могут войти песни, которые стали важной частью истории страны. Такое мнение высказал народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с корреспондентом ТАСС.