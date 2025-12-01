Иван Ургант вернулся на московскую сцену
Телеведущий Иван Ургант выступил вместе с Ксенией Собчак на благотворительном вечере в столице. Об этом сообщают местные СМИ.
Собчак пошутила, что цвет кремлевского ковра идеально подходит актёру. Ургант не согласился с ведущей, но добавил, что лучше быть «на ковре, чем под ковром». Напомним, что программа «Вечерний Ургант», которую вёл Иван, прекратила выходить на Первом канале в феврале 2022 года. Канал изменил тогда эфирную сетку.
В ноябре 2025 года Иван Ургант возглавил рейтинг телезвезд, чьё присутствие в эфире зрители вспоминают с теплотой. Он набрал 23,1% голосов. Владимир Познер занял второе место с 17,7%, Гарик Мартиросян получил 14,3% и расположился на третьей строчке.
