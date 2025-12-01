Иван Ургант вернулся на московскую сцену

01 декабря 2025, 17:29

Иван Ургант выступил на благотворительном вечере в Москве после перерыва

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Телеведущий Иван Ургант выступил вместе с Ксенией Собчак на благотворительном вечере в столице. Об этом сообщают местные СМИ.