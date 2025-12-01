Достижения.рф

Ларису Долину пригласили в Госдуму

Долина примет участие в обсуждении проблем вторичного рынка жилья в Госдуме
Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили на круглый стол в Госдуме. Участники обсудят проблемы сделок с жильём на вторичном рынке. Об этом сообщает ТАСС.



На заседание пригласили юристов, адвокатов, представителей Росреестра и Минюста. В список вошли представители страховых организаций, правозащитники и авторитетные блогеры.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной в собственности певицы. Ранее она продала её под воздействием мошенников. Покупательнице Полине Лурье деньги не вернули, а суд отклонил её иск.

В последнее время российские суды аннулировали более трёх тысяч аналогичных сделок. В этих случаях люди после продажи недвижимости заявляли, что стали жертвами обмана. В итоге покупатели теряют и деньги, и жильё.

Ранее адвокат Павел Воропаев раскрыл новые подробности в деле Долиной и Лурье.

Ольга Щелокова

