Ларису Долину пригласили в Госдуму
Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили на круглый стол в Госдуме. Участники обсудят проблемы сделок с жильём на вторичном рынке. Об этом сообщает ТАСС.
На заседание пригласили юристов, адвокатов, представителей Росреестра и Минюста. В список вошли представители страховых организаций, правозащитники и авторитетные блогеры.
В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной в собственности певицы. Ранее она продала её под воздействием мошенников. Покупательнице Полине Лурье деньги не вернули, а суд отклонил её иск.
В последнее время российские суды аннулировали более трёх тысяч аналогичных сделок. В этих случаях люди после продажи недвижимости заявляли, что стали жертвами обмана. В итоге покупатели теряют и деньги, и жильё.
Ранее адвокат Павел Воропаев раскрыл новые подробности в деле Долиной и Лурье.
Читайте также: