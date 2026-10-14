В Индии леопард изранил фермера и протащил 200 метров двухлетнего мальчика
В Индии леопард напал на фермера и маленького мальчика. Об этом пишет газета The Times of India.
Первый инцидент произошел в деревне Канкот. Когда Фермер Румал Махеда трудился в поле, на него набросился хищник. У пострадавшего диагностировали тяжелые травмы головы, щек и рук. Сначала его доставили в одну больницу, но из-за сложности случая перевели в более крупную.
Второй инцидент произошел после полуночи в деревне Умбри. В тот день двухлетний сын мигрантов из Махараштры спал на улице вместе с родителями. Внезапно перед семьей появился леопард, после чего схватил мальчика и протащил около 200 метров. Родители проснулись от шума, начали кричать и бросать камни, пытаясь спасти своего ребенка. Только тогда животное бросило малыша и скрылось в кустах.
Сотрудники лесной службы установили ловушки в окрестностях, чтобы поймать зверя. Местные жители говорят, что дикие животные часто заходят в этот район и представляют опасность для рабочих в полях и играющих на улице детей.
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