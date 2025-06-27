Водитель BMW гнал по встречке и насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье
Водитель автомобиля BMW, избегая «лежачего полицейского», выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное столкновение с мотоциклистом в Подмосковье. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в Красногорске, в районе жилого комплекса «Ильинские Луга». Водитель BMW, не пожелав снижать скорость перед искусственной неровностью, предпринял опасный маневр. Выехав на встречную полосу, он не снял ногу с педали газа и продолжил нестись по дороге. В этот момент навстречу двигался 47-летний серб. Мотоцикл мужчины разнесло на куски, когда BMW влетела в него.
Столкновение оказалось фатальным для мотоциклиста — он скончался на месте, не приходя в сознание.
По данным Baza, за рулем BMW находился врач-кардиолог. В результате аварии он получил ушиб спины, а его пассажирка отделалась испугом, не пострадав. Оба отказались от медицинской помощи.
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