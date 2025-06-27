Водитель BMW гнал по встречке и насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье

27 июня 2025, 02:42

Baza: Водитель BMW объехал «полицейского» и сбил мотоциклиста в Красногорске

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Водитель автомобиля BMW, избегая «лежачего полицейского», выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное столкновение с мотоциклистом в Подмосковье. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.