Водитель BMW гнал по встречке и насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье

Baza: Водитель BMW объехал «полицейского» и сбил мотоциклиста в Красногорске
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Водитель автомобиля BMW, избегая «лежачего полицейского», выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное столкновение с мотоциклистом в Подмосковье. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.



Инцидент произошел в Красногорске, в районе жилого комплекса «Ильинские Луга». Водитель BMW, не пожелав снижать скорость перед искусственной неровностью, предпринял опасный маневр. Выехав на встречную полосу, он не снял ногу с педали газа и продолжил нестись по дороге. В этот момент навстречу двигался 47-летний серб. Мотоцикл мужчины разнесло на куски, когда BMW влетела в него.

Столкновение оказалось фатальным для мотоциклиста — он скончался на месте, не приходя в сознание.

По данным Baza, за рулем BMW находился врач-кардиолог. В результате аварии он получил ушиб спины, а его пассажирка отделалась испугом, не пострадав. Оба отказались от медицинской помощи.

Мария Моисеева

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