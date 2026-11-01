Левые радикалы устроили погромы в Цюрихе
Акция крайне левых активистов в Цюрихе переросла в массовые беспорядки. Об этом сообщает швейцарское агентство 20 Minuten.
Шествие, приуроченное к Хэллоуину, состоялось в знак протеста против войны в секторе Газа, действий полиции и роста фашистских настроений. Организаторы заранее призывали участников использовать маскировку и надевать защитные очки.
Как сообщает газета, митинг полностью вышел из-под контроля. Демонстранты начали забрасывать силовиков бутылками, возводить и поджигать баррикады. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ, после чего оттеснила протестующих. Однако участники акции вновь возвели заграждения, и столкновения с правоохранителями продолжаются. По предварительным оценкам, ущерб от погромов может составить десятки тысяч евро.
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