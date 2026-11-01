Албанию вновь охватили беспорядки: силовики применили газ и водомёты против протестующих

01 ноября 2026, 03:45

Полиция Албании применила спецсредства против демонстрантов в Тиране - ATA

Фото: iStock/MichaelPenhallow

В центре Тираны 31 октября вновь вспыхнули столкновения между полицией и протестующими, недовольными действиями правительства, — после нескольких дней относительного затишья напряжённость вернулась. Об этом проинформировало агентство АТА.