Албанию вновь охватили беспорядки: силовики применили газ и водомёты против протестующих
В центре Тираны 31 октября вновь вспыхнули столкновения между полицией и протестующими, недовольными действиями правительства, — после нескольких дней относительного затишья напряжённость вернулась. Об этом проинформировало агентство АТА.
У здания правительства республики демонстранты стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью — в ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Хотя в последние дни ситуация в столице оставалась спокойной, к концу месяца противостояние резко обострилось.
Волна протестов началась 13 октября со студенческой акции у здания Министерства образования. За две недели мирные выступления переросли в серьёзные стычки: пострадали десятки человек как среди демонстрантов, так и среди сотрудников полиции. Кроме того, в ходе беспорядков часть малых и средних предприятий оказалась повреждена или подожжена. Протестующие настаивают на отставке премьер-министра Эди Рамы.
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