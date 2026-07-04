Хирурги в Омске собрали руку пенсионера по частям после встречи с «болгаркой»
В Омске хирурги провели операцию мужчине, который чуть не отпилил себе руку шлифовальной машиной. Информацию предоставил портал Om1.
В больницу доставили 66-летнего пациента с глубоким ранением предплечья, повреждением сосудов и сухожилий. Врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. Медики обработали рану и остановили кровотечение, сосудистые хирурги восстановили кровоток в повреждённой руке.
Операция завершилась благополучно. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. В дальнейшем пенсионеру потребуется реконструкция повреждённых сухожилий. Обстоятельства случившегося уточняются. Медики призывают соблюдать меры безопасности при работе с электроинструментами.
Ранее сообщалось об успешной работе подмосковных врачей. Хирруги спасли самокатчицу с переломами костей черепа. Им удалось спасти жизнь девушке с множественными переломами костей черепа.
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