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Хирурги в Омске собрали руку пенсионера по частям после встречи с «болгаркой»

В Омске хирурги спасли руку пенсионера после работы со шлифовальной машиной
Фото: Istock/Iryna Olkhova

В Омске хирурги провели операцию мужчине, который чуть не отпилил себе руку шлифовальной машиной. Информацию предоставил портал Om1.



В больницу доставили 66-летнего пациента с глубоким ранением предплечья, повреждением сосудов и сухожилий. Врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. Медики обработали рану и остановили кровотечение, сосудистые хирурги восстановили кровоток в повреждённой руке.

Операция завершилась благополучно. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. В дальнейшем пенсионеру потребуется реконструкция повреждённых сухожилий. Обстоятельства случившегося уточняются. Медики призывают соблюдать меры безопасности при работе с электроинструментами.

Ранее сообщалось об успешной работе подмосковных врачей. Хирруги спасли самокатчицу с переломами костей черепа. Им удалось спасти жизнь девушке с множественными переломами костей черепа.

Ольга Щелокова

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