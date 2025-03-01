«Лежал под снегом на глубине 2,5 метров»: в Сочи нашли тело звездного инструктора по горным лыжам

Фото: iStock/Olga_Gavrilova
В Сочи нашли тело звёздного инструктора, который попал под лавину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
24 февраля начались поиски пропавшего 28-летнего инструктора по горным лыжам Ивана Хорькова. Однако из-за неблагоприятных погодных условий спасатели были вынуждены приостановить работы. Сегодня сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего при помощи прибора лавинного поиска. Оно лежало практически у нижнего края лавины, на глубине порядка 2,5 метров.
Иван тренировал многих российских звёзд, в числе которых Оксана Самойлова, Митя Фомин и другие знаменитости. Иван погиб во время катания на курорте «Роза Хутор». Он сопровождал других сноубордистов-фрирайдеров, которые, к счастью, выжили во время схода лавины.
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Иван тренировал многих российских звёзд, в числе которых Оксана Самойлова, Митя Фомин и другие знаменитости. Иван погиб во время катания на курорте «Роза Хутор». Он сопровождал других сноубордистов-фрирайдеров, которые, к счастью, выжили во время схода лавины.
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Анастасия Чинкова