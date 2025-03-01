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«Лежал под снегом на глубине 2,5 метров»: в Сочи нашли тело звездного инструктора по горным лыжам

В Сочи обнаружили тело инструктора по горным лыжам Ивана Харькова
Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

В Сочи нашли тело звёздного инструктора, который попал под лавину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
24 февраля начались поиски пропавшего 28-летнего инструктора по горным лыжам Ивана Хорькова. Однако из-за неблагоприятных погодных условий спасатели были вынуждены приостановить работы. Сегодня сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего при помощи прибора лавинного поиска. Оно лежало практически у нижнего края лавины, на глубине порядка 2,5 метров.

Иван тренировал многих российских звёзд, в числе которых Оксана Самойлова, Митя Фомин и другие знаменитости. Иван погиб во время катания на курорте «Роза Хутор». Он сопровождал других сноубордистов-фрирайдеров, которые, к счастью, выжили во время схода лавины.

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В Подмосковье агрессивная акита-ину напала на женщину и насмерть разорвала её собак
SHOT: в Подмосковье агрессивная акита-ину напала на женщину и её собак
01 марта 2025, 18:55

Фото: iStock/Katerina_Brusnika

Собака породы американская акита напала на женщину, выгуливающую маленького шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, в подмосковном коттеджном посёлке «Можайское море». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
46-летняя Ирина вышла на прогулку. Она выгуливала своих собак, как вдруг из-за угла на них выбежала соседская акита-ину и набросилась на шпица. Женщина поспешила выхватить своего питомца, но агрессивный пёс набросился на неё, а затем покусал и Тайфуна.

Местные жители с лопатами сбежались на шум и отогнали соседского пса. Пострадавших животных с множеством рваных ран доставили в ветеринарную клинику, однако спасти их не удалось.

Ирина тоже получила травмы – собака разодрала ей лицо. По словам женщины, соседи уже не в первый раз выпускают агрессивного пса без ошейника и намордника на улицу и игнорируют просьбы других жителей посёлка не делать этого. Теперь пострадавшая намерена добиться привлечения владельца собаки к ответственности.

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Россиянка насмерть подавилась блином
01 марта 2025, 12:23

Фото: iStock/ NataliPopova

36-летняя жительница Красноярска Наталья подавилась блином и умерла, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Россиянка собиралась отметить Масленицу на площади в селе Березовское в Курагинском районе. В местном Доме культуры проходили гулянья с концертом, традиционном сжиганием чучела и конкурсом «Блиноед», участником которого стала Наталья.

Очевидцы отмечали, что она так хотела победить, что практически не жевала блины. В какой-то момент россиянка начала задыхаться. Спасти Наталью не удалось, она скончалась до приезда медиков.

Точную причину смерти еще устанавливают. По предварительным данным, Наталья могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что мальчика, которого покусали хаски в Сочи, собираются в субботу перевезти в Москву.

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#масленица
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Ребенка, покусанного хаски в Сочи, собираются перевезти в Москву
01 марта 2025, 12:00

Фото: iStock/ kan2d

Мальчика, которого покусали хаски в Сочи, собираются в субботу перевезти в Москву. В настоящий момент готовятся необходимые для этого документы, сообщил агентству РИА Новости отец ребенка Валентин Королёв.
До этого отец пострадавшего рассказывал агентству, что медики собирались провести консилиум, чтобы определиться, где продолжат оперировать ребёнка - в краевой столице или в Москве.

«Мне уже с утра отзвонилась санавиация, сына будут транспортировать в Москву. Еще неизвестно [кто будет хирургом]. Уже точно, мне именно сама санавиация отзвонилась, они должны сюда приехать», — отметил Королев.
Он подчеркнул, что мальчик до сих пор находится в искусственной коме, из краснодарских медиков на связь с Валентином пока никто не выходил, в случае, если ребёнка транспортируют в Москву, родители поедут следом за ним.

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#собаки
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В Кузбассе силовики спасли женщину от агрессивного сожителя
28 февраля 2025, 22:21

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, находящегося в алкогольном опьянении, который угрожал сожительнице. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ведомства.
По данным «Сiбдепо», сотрудники Росгвардии прибыли к многоквартирному дому на улице Буркацкого после того, как поступило сообщение о том, что 39-летней женщине нужна помощь. Когда они приехали, их встретила заявительница. Она рассказала, что боится возвращаться домой, потому что её сожитель ведёт себя агрессивно.

В квартире сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который был явно пьян. По предварительной информации, он поссорился с сожительницей после того, как выпил алкоголь и вернулся домой.

Во время ссоры мужчина угрожал женщине и пытался её ударить. Она успела выбежать на улицу и вызвать полицию.

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#сотрудники
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«Нос и губа нежизнеспособные»: отец растерзанного хаски ребёнка рассказал о его состоянии
У растерзанного хаски в Сочи мальчика не прижились губа и нос
28 февраля 2025, 20:23

Фото: iStock/AgFang

У ребенка, на которого напали и искусали две хаски в СНТ «Авиатор» в Сочи, не прижились губа и нос. Об этом рассказал отец пострадавшего мальчика.
«Нос и губа практически нежизнеспособные, прожёванные. Один сосуд диаметром около 0,1 мм», — рассказал отец пострадавшего мальчика в беседе с RT.
Он уточнил, что сейчас отправляется в Краснодар, где врачи проведут консилиум по дальнейшей тактике лечения мальчика.

26 февраля две хаски растерзали 9-летнего ребёнка в районе курорта Красная Поляна в Сочи, когда он возвращался домой из школы. Собаки принадлежат соседям семьи школьника.

Владельцу собак уже предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он признался, что некоторое время не кормил собак, и вину признал.

На сегодняшний день ребенок находится на ИВЛ в очень тяжёлом состоянии.

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