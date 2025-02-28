Водолаз погиб в зоне проведения работ по ликвидации мазута в Анапе

В убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова призналась его внучка. Видео опубликовал Следственный комитет. Фигурантка уголовного дела Екатерина Бельская пояснила, что отравила деда и его жену, а части тел жертв раскидала в мусорные контейнеры. Перед этим она заморозила тела азотом.