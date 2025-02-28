Водолаз погиб в зоне проведения работ по ликвидации мазута в Анапе

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Следственный комитет проведет проверку по факту гибели водолаза в зоне проведения работ по ликвидации мазута в Анапе.
«Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», — добавили в главке регионального МЧС России.Уточняется, что погибшим оказался Семен Луговой, мужчина служил спасателем с 2011 года, участвовал во многих операциях, выполняя боевые задачи со всей ответственностью и честностью.
Ранее стало известно, что внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская созналась в убийстве деда с бабушкой.
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