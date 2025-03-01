В Подмосковье агрессивная акита-ину напала на женщину и насмерть разорвала её собак

Фото: iStock/Katerina_Brusnika
Собака породы американская акита напала на женщину, выгуливающую маленького шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, в подмосковном коттеджном посёлке «Можайское море». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
46-летняя Ирина вышла на прогулку. Она выгуливала своих собак, как вдруг из-за угла на них выбежала соседская акита-ину и набросилась на шпица. Женщина поспешила выхватить своего питомца, но агрессивный пёс набросился на неё, а затем покусал и Тайфуна.
Местные жители с лопатами сбежались на шум и отогнали соседского пса. Пострадавших животных с множеством рваных ран доставили в ветеринарную клинику, однако спасти их не удалось.
Ирина тоже получила травмы – собака разодрала ей лицо. По словам женщины, соседи уже не в первый раз выпускают агрессивного пса без ошейника и намордника на улицу и игнорируют просьбы других жителей посёлка не делать этого. Теперь пострадавшая намерена добиться привлечения владельца собаки к ответственности.
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Местные жители с лопатами сбежались на шум и отогнали соседского пса. Пострадавших животных с множеством рваных ран доставили в ветеринарную клинику, однако спасти их не удалось.
Ирина тоже получила травмы – собака разодрала ей лицо. По словам женщины, соседи уже не в первый раз выпускают агрессивного пса без ошейника и намордника на улицу и игнорируют просьбы других жителей посёлка не делать этого. Теперь пострадавшая намерена добиться привлечения владельца собаки к ответственности.
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Анастасия Чинкова