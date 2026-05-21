«Лежит и не разговаривает»: Российская пенсионерка вызвала скорую невидимой гостье
В Челябинской области медики скорой помощи приехали на вызов к 35-летней женщине, но на месте выяснили, что пациентки не существует. Как сообщает региональный Минздрав, врачей вызвала 65-летняя пенсионерка.
Женщина заявила, что увидела в подъезде незнакомку, которой стало плохо, и привела её к себе домой. Когда фельдшер спросил, где находится пациентка, пенсионерка указала на коробку с вещами и сказала: «Вот она лежит и не разговаривает».
Помощник медработника заглянул внутрь, но никого там не обнаружил. Хозяйка продолжала настаивать и подробно описывала несуществующую гостью. Фельдшер понял, что у женщины галлюцинации. Чтобы не травмировать её, медики сказали, что тоже видят пациентку, и предложили обследовать саму гражданку.
Та согласилась. В квартире царил беспорядок, повсюду стояли флаконы с медицинским спиртом — пенсионерка употребляла его длительное время. Вскоре на место прибыла психиатрическая бригада. Медики поговорили с женщиной и забрали её на лечение.
