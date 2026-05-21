В Подмосковье пьяный водитель сбил отца и сына на обочине и скрылся
В Подмосковье по горячим следам задержали водителя, который сбил двух человек на обочине дороги в Лотошине. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
20 мая на 68-м километре трассы Лотошино — Суворово — Клин водитель автомобиля Lada Priora, находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением и наехал на стоявших на обочине мужчин.
В результате 42-летний мужчина погиб, а его 19-летний сын получил травмы. Медики госпитализировали молодого человека. Водитель скрылся с места происшествия. Оперативники уголовного розыска и сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Клин установили и задержали подозреваемого.
Следователь территориального подразделения полиции возбудил в отношении виновника уголовное дело. В настоящее время суд решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
